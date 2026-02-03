Rheinlandligist SG 2000 Mülheim-Kärlich setzt auf Kontinuität: Trainer Nenad Lazarevic bleibt dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten, ein Großteil der Spieler ebenfalls. Bislang gibt es noch keine Abgänge zu vermelden.
Lesezeit 2 Minuten
Eigentlich war alles ohnehin nur noch Formsache, jetzt haben die Verantwortlichen auch Nägel mit Köpfen gemacht: Nenad Lazarevic wird den Fußball-Rheinlandligisten SG 2000 Mülheim-Kärlich auch in die kommende Spielzeit führen. Der 44-Jährige hatte das Team mitten in der Saison 2022/2023 übernommen, war zuvor bereits Trainer der zweiten Mannschaft, schaffte zuletzt zweimal den Sprung in die Aufstiegsrelegation, in der die SG 2000 allerdings ...