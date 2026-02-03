Trainer und Team machen weiter Lazarevic bleibt eine weitere Saison in Mülheim-Kärlich Sina Ternis 03.02.2026, 09:49 Uhr

i Nenad Lazarevic wird der SG 2000 Mülheim-Kärlich auch ab Sommer erhalten bleiben. Der Vertrag des Trainers wurde nun um ein weiteres Jahr verlängert. Wolfgang Heil

Rheinlandligist SG 2000 Mülheim-Kärlich setzt auf Kontinuität: Trainer Nenad Lazarevic bleibt dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten, ein Großteil der Spieler ebenfalls. Bislang gibt es noch keine Abgänge zu vermelden.

Eigentlich war alles ohnehin nur noch Formsache, jetzt haben die Verantwortlichen auch Nägel mit Köpfen gemacht: Nenad Lazarevic wird den Fußball-Rheinlandligisten SG 2000 Mülheim-Kärlich auch in die kommende Spielzeit führen. Der 44-Jährige hatte das Team mitten in der Saison 2022/2023 übernommen, war zuvor bereits Trainer der zweiten Mannschaft, schaffte zuletzt zweimal den Sprung in die Aufstiegsrelegation, in der die SG 2000 allerdings ...







