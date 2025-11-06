Mitaufsteiger Trier II kommt Lauer wünscht sich endlich mal eine Rübenacher Führung 06.11.2025, 15:00 Uhr

i In der Aufstiegsrunde verlor der FV Rübenach zwar mit 1:3 bei Eintracht Trier II, durfte dennoch am Ende den Sprung ins Verbandsoberhaus bejubeln. Seither läuft es bei der Eintracht-Reserve deutlich besser als beim FV. René Weiss

Vor fünf Monaten trafen Eintracht Trier II und der FV Rübenach zuletzt aufeinander. Die Regionalliga-Reserve gewann 3:1, den Sprung ins Verbandsoberhaus schafften beide. Da gibt’s nun das erste Duell, die Voraussetzungen sind sehr unterschiedliche.

Da werden Erinnerungen wach: Bereits in der Relegationsrunde um den Aufstieg in die Fußball-Rheinlandliga trafen Eintracht Trier II und der FV Rübenach aufeinander. Rübenach unterlag mit 1:3, der Aufstieg ins Verbandsoberhaus gelang dennoch beiden, aus der Dreierrunde schaffte lediglich die SG Betzdorf nicht den Sprung aus der Bezirksliga hoch.







