Lauer wünscht sich endlich mal eine Rübenacher Führung

Vor fünf Monaten trafen Eintracht Trier II und der FV Rübenach zuletzt aufeinander. Die Regionalliga-Reserve gewann 3:1, den Sprung ins Verbandsoberhaus schafften beide. Da gibt’s nun das erste Duell, die Voraussetzungen sind sehr unterschiedliche.
Lesezeit 2 Minuten
Da werden Erinnerungen wach: Bereits in der Relegationsrunde um den Aufstieg in die Fußball-Rheinlandliga trafen Eintracht Trier II und der FV Rübenach aufeinander. Rübenach unterlag mit 1:3, der Aufstieg ins Verbandsoberhaus gelang dennoch beiden, aus der Dreierrunde schaffte lediglich die SG Betzdorf nicht den Sprung aus der Bezirksliga hoch.