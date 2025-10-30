Führt weniger Druck zu mehr Erfolg? Das ist zumindest ein wenig die Hoffnung von Rübenachs Trainer Benedikt Lauer vor dem Gastspiel seines Teams bei der SG Hochwald. Seit vier Spielen ist der FV mittlerweile ohne Punktgewinn.
Lesezeit 2 Minuten
Viel Anlass zu Optimismus hat Benedikt Lauer derzeit nicht. Doch gerade daraus zieht der Coach des FV Rübenach seinen Optimismus. Klingt paradox? Lauer liefert die Erklärung: „Je öfter man verliert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann auch wieder ein Sieg rausspringt.