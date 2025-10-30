Rübenach reist nach Zerf Lauer schiebt die Druck-Karte der SG Hochwald zu 30.10.2025, 10:00 Uhr

i Grund zum Jubeln hatte der FV Rübenach (in Rot) zuletzt eher selten. Der zum zwischenzeitlichen Ausgleich bei der 1:4-Niederlage gegen Linz hielt jedenfalls nicht lange an. Wird das am Samstag gegen Hochwald anders? Jörg Niebergall

Führt weniger Druck zu mehr Erfolg? Das ist zumindest ein wenig die Hoffnung von Rübenachs Trainer Benedikt Lauer vor dem Gastspiel seines Teams bei der SG Hochwald. Seit vier Spielen ist der FV mittlerweile ohne Punktgewinn.

Viel Anlass zu Optimismus hat Benedikt Lauer derzeit nicht. Doch gerade daraus zieht der Coach des FV Rübenach seinen Optimismus. Klingt paradox? Lauer liefert die Erklärung: „Je öfter man verliert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann auch wieder ein Sieg rausspringt.







