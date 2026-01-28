Der FV Rübenach startete mit einem 2:1-Testspielerfolg gegen den Bezirksligisten FCEK II in die Vorbereitung. Während Neuzugang Antonio Fejza mit seinem Treffer die Führung sicherte, überzeugte Innenverteidiger Kadir Mete Begen mit seiner Ruhe.
Dafür, dass es das erste Testspiel nach einer langen Winterpause war, war Benedikt Lauer durchaus zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Am Ende stand ein 2:1-Sieg des Rheinlandligisten FV Rübenach gegen den Bezirksligisten FC Emmelshausen-Karbach II.