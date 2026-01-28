Rübenach gewinnt ersten Test Lauer lobt Neuzugang Begen für seine Ruhe Sina Ternis 28.01.2026, 10:05 Uhr

i Bis zum Winter schnürte Kadir Mete Begen noch die Fußballschuhe für den TuS Oberwinter, schloss sich aber nun dem FV Rübenach an - und überzeugte da im ersten Testspiel seinen Trainer Benedikt Lauer. René Weiss

Der FV Rübenach startete mit einem 2:1-Testspielerfolg gegen den Bezirksligisten FCEK II in die Vorbereitung. Während Neuzugang Antonio Fejza mit seinem Treffer die Führung sicherte, überzeugte Innenverteidiger Kadir Mete Begen mit seiner Ruhe.

Dafür, dass es das erste Testspiel nach einer langen Winterpause war, war Benedikt Lauer durchaus zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Am Ende stand ein 2:1-Sieg des Rheinlandligisten FV Rübenach gegen den Bezirksligisten FC Emmelshausen-Karbach II.







Artikel teilen

Artikel teilen