Coach Benedikt Lauer hofft, dass sein FV Rübenach nach dem Aufstieg schnell in der Rheinlandliga ankommt. Das wird sie auch müssen, denn gleich zu Beginn gibt es einen echten Härtetest: Der FV muss am Samstag zum FC Bitburg.

Nach dem Aufstieg in die Fußball-Rheinlandliga war der Umbruch beim FV Rheingold Rübenach größer als geplant, die Vorbereitung kürzer als bei vielen Konkurrenten – und doch ist Coach Benedikt Lauer überzeugt davon, dass seine Mannschaft gerüstet ist für die neue Spielklasse. Da wartet gleich zu Beginn das, was man gemeinhin als echten Gratmesser bezeichnet: Am Samstag (18 Uhr) reist der FV zum FC Bitburg und damit zu einer Mannschaft, die in der Vorsaison zwar hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, die aber sicherlich mit anderen Ambitionen startet als Rübenach.

Und die Gastgeber verfügen über deutlich mehr Erfahrung als Rübenach, bei dem die Neuzugänge aus unteren Spielklassen kommen, bei dem es nur wenige Kicker gibt, die bereits in der Rheinlandliga gespielt haben. Das könnte, so Lauers Mutmaßung, dazu führen, „dass die Jungs eine halbe Stunde brauchen, um reinzukommen“. Auch deswegen, weil in der Vorbereitung vor allem gegen niedrigklassigere Gegner getestet wurde.

„Wie schnell wir Tempo, Intensität und Zweikampfverhalten auf anderes Niveau adaptieren können, das muss sich zeigen, das ist sicherlich eine Lernphase in den ersten Spielen, aber das wussten wir vorher schon.“

Rübenachs Trainer Benedikt Lauer

Das hatte ganz pragmatische Gründe: Durch die vielen Neuzugänge musste sich die Mannschaft erst einmal finden, die Neuen mussten die Spielidee verinnerlichen, „und da bringt es nichts, wenn uns da ein Oberligist gegenübersteht“, formuliert es Lauer. „Wie schnell wir Tempo, Intensität und Zweikampfverhalten auf anderes Niveau adaptieren können, das muss sich zeigen, das ist sicherlich eine Lernphase in den ersten Spielen, aber das wussten wir vorher schon.“

Gerade mit den letzten beiden Tests gegen die beiden Bezirksligisten Westum und HSV Neuwied war Lauer schon sehr zufrieden mit der Umsetzung der Inhalte. Allerdings war seine Mannschaft da auf andere Weise gefordert, als sie es gegen Bitburg sein wird. „Die haben uns viel den Ball überlassen, das wird am Samstag sicherlich anders sein“, sagt Lauer. Dessen sei sich aber auch sein Team aber bewusst, darauf sei es eingestellt. „Alles andere wäre auch naiv. Bitburg ist im Mittelfeld schon richtig gut besetzt, kommt nach vorne mit hohem Tempo“, weiß der Rübenacher Trainer. Dennoch ist er überzeugt davon, dass auch seine Elf ihre Möglichkeiten bekommen wird, die müssen laut Lauer allerdings deutlich konsequenter genutzt werden, als es noch in den Testspielen der Fall war.

Trainer wird in Bitburg von seinem Co vertreten

Zum Personal: Der Coach selbst wird beim ersten Spiel aus privaten Gründen nicht dabei sein, wird von seinen beiden Co-Trainern vertreten werden. Zudem fehlen Jonas Lauer (privat verhindert) sowie Marvin Geissen und Jayden Juranovic urlaubsbedingt. Jordi Frohn fällt wegen eines Sehnenrisses im Schambein längerfristig aus. „Ansonsten sind wir glücklicherweise von Verletzungen verschont geblieben“, sagt der Trainer und führt das auch darauf zurück, dass seit einiger Zeit beim FV einiges getan wird, um vor allem Muskelverletzungen vorzubeugen.

Eine Wunschformation hat Lauer, abgesehen von ein, zwei Positionen auch schon im Kopf. „Das wird sich dann im Training entscheiden und es ist am Ende auch das, was wir wollen: Konkurrenzkampf.“