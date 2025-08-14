Endlich wieder Rheinlandliga-Fußball beim FV Rübenach. Nach fast 20-jähriger Abstinenz ist der FV wieder zurück in der höchsten Spielklasse des Fußballverbands Rheinland und empfängt beim Heimdebüt am Sonntag die FV Morbach.

Auch wenn Benedikt Lauer bei der 1:2-Niederlage seines FV Rübenach beim FC Bitburg nicht selbst vor Ort war, konnte er sich im Anschluss, auch aufgrund vieler Gespräche mit Spielern und seinem Co-Trainer, doch ein gutes Bild vom Auftritt seiner Mannschaft machen – und die Lehren für das erste Heimspiel in der Fußball-Rheinlandliga am Sonntag (15 Uhr) gegen die FV Morbach ziehen. Vor allem in der ersten Hälfte sei die Mannschaft zu nervös gewesen, „vermutlich sogar nervöser, als wir es alle erwartet hätten“, so Lauer. Allerdings machte der Auftritt in den zweiten 45 Minuten, „in denen wir, bezogen auf die zweite Halbzeit, bis kurz vor Schluss ja sogar 1:0 geführt haben“, durchaus Mut. Weil Mut eben auch ein Thema auf dem Platz war.

Denn mit zunehmender Spieldauer realisierten die FV-Spieler, dass sie auch in der neuen Spielklasse durchaus in der Lage sind, mitzuhalten, dass sie, wenn sie die Nervosität beiseiteschieben, auch einem Gegner wie Bitburg wehtun können. „Aber natürlich wussten wir, dass wir eine Zeit brauchen würden, wenn es um Dinge wie Tempo, Intensität und Aggressivität geht“, betont Lauer noch einmal. Das könne ein, zwei, drei Spiele dauern, „aber irgendwann müssen wir dann auch so weit sein“.

„Die Vorbereitung ist natürlich nur das eine, die Umsetzung das andere. Da sind dann die Jungs gefragt.“

Rübenachs Trainer Benedikt Lauer mit Blick aufs Morbach-Spiel

Gegen Morbach jedenfalls wird seine Mannschaft einen Eindruck davon bekommen, wie weit sie tatsächlich schon ist. Denn der Gegner spielt seit mittlerweile 17 Jahren ununterbrochen in der Rheinlandliga, verfügt über eine Achse an erfahrenen Spielern, die sich durch alle Mannschaftsteile erstreckt – und zeigte in der Vorwoche Rübenachs Mitaufsteiger Wirges schon seine Grenze auf. Um wirklich ganz oben mitzuspielen, fehlte es der Mannschaft von Coach Philipp Frank bislang an der nötigen Konstanz.

Auch gegen Rübenach? Da hofft Lauer jedenfalls darauf, dass sein Team noch mit dem Überraschungseffekt eines Neulings punkten kann – im übertragenen und im wörtlichen Sinn. Er selbst hat den Gegner intensiv analysiert und seine Mannschaft, so eine weitere Hoffnung, bestmöglich darauf eingestellt. „Die Vorbereitung ist natürlich nur das eine, die Umsetzung das andere. Da sind dann die Jungs gefragt“, sagt der Trainer.

Lauer muss Spieler aus dem Kader streichen

Der hat am Sonntag die undankbare Aufgabe, sogar Spieler aus dem Kader streichen zu müssen. Durch die Rückkehr von Marvin Geissen, Kian Freisberg, Jayden Juranovic und Jonas Lauer, dem gegenüber stehen die Ausfälle von Leon Emmerich sowie Hazem Ben Khelifa, hat Lauer einen Kader von 20, 21 Feldspielern zur Verfügung. „Das ist natürlich für den Moment nicht schön, aber wir werden über die Saison gesehen, die Breite brauchen“, sagt der Trainer. Er ist dankbar für die komfortable Situation, die zu einem Konkurrenzkampf, schon in den Trainingseinheiten, führt. „Da reichen dann 80 Prozent einfach nicht.“ All das, Training, Spiel, genereller Leistungsstand, wird in Lauers Entscheidung einfließen. Die, das macht er deutlich, erklärt er seinen Spielern auch gerne – allerdings erst nach der Partie. „Bis dahin ordnen wir alles dem Team unter.“