Es dauerte ein wenig, bis sich Lucas Christof an das Tempo, an die Körperlichkeit in der Rheinlandliga gewöhnt hatte. Die Winterpause und ein kurzes Reseten halfen dem 19-Jährigen dabei – und machten ihn am Wochenende zum Matchwinner des SV Laubach.
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Da ist jemand mittlerweile so richtig angekommen bei seinem neuen Verein. Im vergangenen Sommer war Lucas Christof vom A-Ligisten FC Plaidt zum SV Laubach gewechselt – und bestreitet dort gerade sein erstes echtes Seniorenjahr. Denn eigentlich hätte der 19-Jährige in der vergangenen Runde noch in der A-Jugend spielen können.