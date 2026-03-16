Spieler des Spieltags
Laubachs Lucas Christof zahlt den Glauben an ihn zurück
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Collage: Svenja Wolf, Foto: Alfons Benz. Thomas Bethge - stock.adobe.com

Es dauerte ein wenig, bis sich Lucas Christof an das Tempo, an die Körperlichkeit in der Rheinlandliga gewöhnt hatte. Die Winterpause und ein kurzes Reseten halfen dem 19-Jährigen dabei – und machten ihn am Wochenende zum Matchwinner des SV Laubach. 

Lesezeit 4 Minuten
Da ist jemand mittlerweile so richtig angekommen bei seinem neuen Verein. Im vergangenen Sommer war Lucas Christof vom A-Ligisten FC Plaidt zum SV Laubach gewechselt – und bestreitet dort gerade sein erstes echtes Seniorenjahr. Denn eigentlich hätte der 19-Jährige in der vergangenen Runde noch in der A-Jugend spielen können.

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