Vierter Test für den SV Laubacher Torflut endet beim 0:0 gegen Untermosel Sina Ternis 31.01.2026, 18:16 Uhr

i Laubachs Lars Oster zeigte sich im Test gegen Untemosel als Fairplayer: Ein für ihn gepfiffener Elfmeter wurde nach seinem Einlenken zurückgenommen. Alfons Benz

Der SV Laubach blieb im vierten Testspiel zum ersten Mal torlos. Gegen den Bezirksligisten SV Untermosel stand am Ende ein gerechtes 0:0.

Nachdem Fußball-Rheinlandligist SV Laubach in den ersten drei Testspielen der Wintervorbereitung durchaus torfreudig unterwegs war, durchschnittlich sechs Treffer pro Partie erzielt hatte, präsentierte sich die Mannschaft von Coach Tobias Jakobs beim vierten Test gegen den Mitte-Bezirksligisten SV Untermosel deutlich minimalistischer: Am Ende einer intensiven Partie stand ein leistungsgerechtes 0:0.







Artikel teilen

Artikel teilen