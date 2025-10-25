SV unterliegt Schneifel 3:4
Laubacher Aufholjagd wird am Ende nicht belohnt
Jonas Landen im Laubacher Tor wurde in Auw bei Prüm gleich viermal überwunden, war bei den Gegentoren aber machtlos. Am Ende unterlag sein Team der SG Schneifel mit 3:4 und wurde nicht für eine zwischenzeitliche Aufholjagd belohnt.
Alfons Benz

Bitter, bitterer, am bittersten: Der SV Laubach wurde für seine Aufholjagd bei der SG Schneifel nicht belohnt. Die Mannschaft von Coach Tobias Jakobs hatte aus einem 0:3 ein 3:3 gemacht, um dann doch noch als Verlierer vom Platz zu gehen. 

Auf die Freude folgte die Ernüchterung beim SV Laubach. Der hat es verpasst, den 1:0-Sieg über die SG 2000 Mülheim-Kärlich mit einem weiteren Erfolgserlebnis zu veredeln, unterlag der SG Schneifel nach einer zwischenzeitlich beeindruckenden Aufholjagd doch noch mit 3:4 (0:2) und bleibt damit auf dem drittletzten Platz in der Rheinlandliga-Tabelle.

