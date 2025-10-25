Bitter, bitterer, am bittersten: Der SV Laubach wurde für seine Aufholjagd bei der SG Schneifel nicht belohnt. Die Mannschaft von Coach Tobias Jakobs hatte aus einem 0:3 ein 3:3 gemacht, um dann doch noch als Verlierer vom Platz zu gehen.
Lesezeit 3 Minuten
Auf die Freude folgte die Ernüchterung beim SV Laubach. Der hat es verpasst, den 1:0-Sieg über die SG 2000 Mülheim-Kärlich mit einem weiteren Erfolgserlebnis zu veredeln, unterlag der SG Schneifel nach einer zwischenzeitlich beeindruckenden Aufholjagd doch noch mit 3:4 (0:2) und bleibt damit auf dem drittletzten Platz in der Rheinlandliga-Tabelle.