SV unterliegt Schneifel 3:4 Laubacher Aufholjagd wird am Ende nicht belohnt 25.10.2025, 21:34 Uhr

i Jonas Landen im Laubacher Tor wurde in Auw bei Prüm gleich viermal überwunden, war bei den Gegentoren aber machtlos. Am Ende unterlag sein Team der SG Schneifel mit 3:4 und wurde nicht für eine zwischenzeitliche Aufholjagd belohnt. Alfons Benz

Bitter, bitterer, am bittersten: Der SV Laubach wurde für seine Aufholjagd bei der SG Schneifel nicht belohnt. Die Mannschaft von Coach Tobias Jakobs hatte aus einem 0:3 ein 3:3 gemacht, um dann doch noch als Verlierer vom Platz zu gehen.

Auf die Freude folgte die Ernüchterung beim SV Laubach. Der hat es verpasst, den 1:0-Sieg über die SG 2000 Mülheim-Kärlich mit einem weiteren Erfolgserlebnis zu veredeln, unterlag der SG Schneifel nach einer zwischenzeitlich beeindruckenden Aufholjagd doch noch mit 3:4 (0:2) und bleibt damit auf dem drittletzten Platz in der Rheinlandliga-Tabelle.







