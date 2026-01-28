7:2-Sieg gegen Augst Laubach zeigt sich auch im dritten Test in Torlaune Sina Ternis 28.01.2026, 13:05 Uhr

Test drei, Sieg drei: Der SV Laubach gewann gegen den Bezirksligisten SG Augst deutlich mit 7:2 – und traf dabei bereits zum 18. Mal in drei Testspielen. Lucas Christof erzielte dieses Mal einen Dreierpack.

Deutlich hat es der Fußball-Rheinlandligist SV Laubach auch in seinem dritten Testspiel der Wintervorbereitung gemacht: Die Mannschaft von Coach Tobias Jakobs gewann gegen den Mitte-Bezirksligisten SG Augst Eitelborn mit 7:2. Die Treffer für den SV erzielten Lars Oster (2), Lucas Christof (3), Julian Schmitz und Ole Conrad.







