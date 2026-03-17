In der Rheinlandliga kommt es am Mittwoch zum Duell der direkten Tabellennachbarn: Der SV Laubach (Platz 10) empfängt den SV Eintracht Mendig (11). Beide trennen vier Punkte vom Abstiegsplatz – und beide wollen das Duell für sich nutzen.
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Viele, ganz unterschiedliche Herausforderungen hatte sein Team in diesem Jahr schon zu bewältigen: Es ging gegen eine Mannschaft, die im Keller den letzten Strohhalm ergreifen wollte, es gab zwei schwere Auswärtsspiele und eine Partie gegen ein Team, das die Euphorie eines Rheinlandpokal-Viertelfinalsieges gegen einen Oberligisten im Rücken hatte – und aus diesem Auftaktprogramm ins neue Jahr der Fußball-Rheinlandliga hat der SV Laubach ...