Rheinlandligaauftakt im Ticker
Laubach gewinnt das Eifelderby gegen Mayen verdient 6:2
Der TuS Mayen (weiße Trikots) musste sich Gastgeber SV Laubach im Auftaktspiel der Fußball-Rheinlandliga und vor rund 600 Zuscha
Der TuS Mayen (weiße Trikots) musste sich Gastgeber SV Laubach im Auftaktspiel der Fußball-Rheinlandliga und vor rund 600 Zuschauern in einem torreichen Spiel mit 2:6 geschlagen geben.
Alfons Benz

Die Saison in der Fußball-Rheinlandliga ist eröffnet – und wie. Auf dem Rasenplatz in Laubach sahen die Zuschauer in einer kurzweiligen Partie ein 6:2 des gastgebenden SV gegen den TuS Mayen.

Der SV Laubach hat das Auftaktspiel in der Fußball-Rheinlandliga gegen den Lokalrivalen TuS Mayen mit 6:2 gewonnen. Die Treffer für die Hausherren erzielten Julian Schmitz (2), der damit auch der erste Torschütze der neuen Spielzeit ist, Finn Jordan (2), Lukas Mey und Lucas Christof, für die Gäste trafen Tim Feiler und Yannik Röser.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison
Jetzt anmelden!
Newsletter zur Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport