Rheinlandligaauftakt im Ticker Laubach gewinnt das Eifelderby gegen Mayen verdient 6:2 Sina Ternis 07.08.2026, 21:30 Uhr

i Der TuS Mayen (weiße Trikots) musste sich Gastgeber SV Laubach im Auftaktspiel der Fußball-Rheinlandliga und vor rund 600 Zuschauern in einem torreichen Spiel mit 2:6 geschlagen geben. Alfons Benz

Die Saison in der Fußball-Rheinlandliga ist eröffnet – und wie. Auf dem Rasenplatz in Laubach sahen die Zuschauer in einer kurzweiligen Partie ein 6:2 des gastgebenden SV gegen den TuS Mayen.

Der SV Laubach hat das Auftaktspiel in der Fußball-Rheinlandliga gegen den Lokalrivalen TuS Mayen mit 6:2 gewonnen. Die Treffer für die Hausherren erzielten Julian Schmitz (2), der damit auch der erste Torschütze der neuen Spielzeit ist, Finn Jordan (2), Lukas Mey und Lucas Christof, für die Gäste trafen Tim Feiler und Yannik Röser.







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