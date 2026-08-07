Die Saison in der Fußball-Rheinlandliga ist eröffnet – und wie. Auf dem Rasenplatz in Laubach sahen die Zuschauer in einer kurzweiligen Partie ein 6:2 des gastgebenden SV gegen den TuS Mayen.
Der SV Laubach hat das Auftaktspiel in der Fußball-Rheinlandliga gegen den Lokalrivalen TuS Mayen mit 6:2 gewonnen. Die Treffer für die Hausherren erzielten Julian Schmitz (2), der damit auch der erste Torschütze der neuen Spielzeit ist, Finn Jordan (2), Lukas Mey und Lucas Christof, für die Gäste trafen Tim Feiler und Yannik Röser.