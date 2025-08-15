Mit vielem war Tobias Jakobs, Trainer des SV Laubach, nach dem 3:3 bei der SG Hochwald schon zufrieden, mit einigen Dingen aber auch nicht. Das ist allerdings nur einer der Gründe, weswegen er für das Spiel gegen Trier II Änderungen ankündigt.

Ein wenig überrascht war Tobias Jakobs schon von dem 2:1-Sieg der Reserve von Eintracht Trier gegen die SG Mülheim-Kärlich am vergangenen Wochenende. Und sie war zugleich Warnung für den Trainer des SV Laubach, dessen Team am Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen den Bezirksliga-Aufsteiger spielt. Der ist, weil er eben das Regionalligateam im Rücken hat, schon eine Art Wundertüte. „Die Mannschaft, die in der Liga sicherlich am schwersten einzuschätzen ist“, sagt Jakobs.

Positiv für sein Team könnte sein, dass die Eintracht-Erste, anders als noch in der Vorwoche, dieses Mal parallel bei den Stuttgarter Kickers spielt, es also potenziell weniger Verstärkungen für die Zweite geben wird. „Aber eigentlich ist mir das auch egal“, so der Laubacher Trainer. „Wir wollen zu Hause erfolgreich sein.“

Mit vielem, was seine Mannschaft beim 3:3 gegen Hochwald gezeigt hatte, war er schon durchaus zufrieden, hob vor allem die Mentalität hervor: Bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke hatte sein Team einmal mit 0:2 und einmal mit 2:3 zurückgelegen und war zweimal zurückgekommen. „Das spricht definitiv für die Jungs“, sagt Jakobs. Allerdings gab es eben auch Schattenseiten. Dazu zählt der Trainer beispielsweise die insgesamt drei Gegentore, die er einerseits auf die Hochwälder Offensivqualität, andererseits aber auch auf den einen oder anderen individuellen Fehler zurückführt. So resultierte beispielsweise das 0:1 aus einem Fehlpass im Spielaufbau. „Wenn du auswärts drei Tore schießt, ist ein Punkt eigentlich zu wenig“, weiß Jakobs.

Und er weiß auch, dass Quervergleiche zwischen Trier und Hochwald schwierig sind, da es sich bei der SG um eine gestandene Rheinlandligamannschaft handelt, während er mit Trier ein Team erwartet, in dem sich viele junge, gut ausgebildete Talente tummeln. „Da müssen wir unsere Herrentugenden auf den Platz bringen, denn das werden sie vielleicht noch nicht so kennen“, sagt Jakobs, wohlwissend, dass auch er den einen oder anderen jungen Wilden auf dem Platz haben wird.

Norbert Loch und Stefan Schuwerack sind Kandidaten für die Startelf

Einer von ihnen könnte Norbert Loch sein. Der Offensivakteur, der vor der Saison vom Ligarivalen TuS Kirchberg nach Laubach gewechselt war, kam in der vergangenen Woche von der Bank, ist dieses Mal laut Jakobs aber durchaus eine Option für die Startelf. In die könnte auch Stefan Schuwerack rücken, der gegen Hochwald noch gefehlt hatte. Bedeutet also auch: Es wird definitiv Veränderungen geben. Aus vier Gründen: Jonas Gorges, der von Beginn an gespielt hatte, fehlt aus beruflichen Gründen. Zudem war der Trainer mit den Leistungen einiger seiner Akteure nicht zufrieden, will außerdem andere, wie eben Loch, für konstant gutes Arbeiten in Vorbereitung und nach Einwechslung, belohnen und zu guter Letzt „stellen wir uns auch etwas anders auf, weil wir ein Heimspiel haben“, sagt der Coach. Und das will er unbedingt gewinnen. „Dazu würde es uns sicherlich guttun, wenn wir mal in Führung gehen würden. Das war zuletzt selten der Fall.“