Spieler des Spieltags Lasse Bieg: Unglaubliche Wucht ist nach Odyssee zurück Sina Ternis 09.03.2026, 16:13 Uhr

Was genau ihn fast zwei Jahre außer Gefecht gesetzt hat, das weiß Lasse Bieg von der EGC Wirges bis heute nicht. Sicher ist aber: Er hat sich mit einem Viererpack eindrucksvoll zurückgemeldet und sich damit die Spieltagskrone aufgesetzt.

Vier Treffer in einer Partie, das ist im Verbandsoberhaus sicherlich keine Selbstverständlichkeit. Noch viel weniger, wenn man auf die Leidensgeschichte von unserem „Spieler des Spieltags“ blickt. Wegen anhaltender Schmerzen im Bereich des Schambeins beziehungsweise des hinteren Oberschenkels war Lasse Bieg mehr als ein Jahr außer Gefecht, ist erst nach der Winterpause wieder voll bei der Spvgg EGC Wirges eingestiegen.







