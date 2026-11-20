TuS Immendorf ist zu Gast Landet Untermosel nach zwei Pleiten ersten Heimsieg? Sina Ternis 20.11.2026, 08:00 Uhr

i Nichts zu holen gab es für Philipp Naunheim (weiß-rotes Trikot) in der Vorwoche gegen Lasse Bieg und seine EGC Wirges. Am Ende stand eine deutliche 0:5-Niederlage. Am Sonntag soll das daheim gegen Immendorf anders werden. Andreas Hergenhahn

Sowohl Gastgeber SV Untermosel Kobern-Gondorf als auch Gast TuS Immendorf haben noch Ziele vor dem direkten Rheinlandliga-Duell am Sonntag. Der SVU will endlich den ersten Heimsieg einfahren, die Gäste wollen die 30-Punkte-Marke knacken.

Elf Gegentore kassierte der SV Untermosel Kobern-Gondorf in den jüngsten beiden Partien, hat sich vor dem letzten Hinrundenspieltag am Sonntag (15 Uhr) gegen den Immendorf in der Fußball-Rheinlandliga nicht unbedingt in die beste Ausgangsposition manövriert.







Artikel teilen

Artikel teilen