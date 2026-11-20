Sowohl Gastgeber SV Untermosel Kobern-Gondorf als auch Gast TuS Immendorf haben noch Ziele vor dem direkten Rheinlandliga-Duell am Sonntag. Der SVU will endlich den ersten Heimsieg einfahren, die Gäste wollen die 30-Punkte-Marke knacken.
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Elf Gegentore kassierte der SV Untermosel Kobern-Gondorf in den jüngsten beiden Partien, hat sich vor dem letzten Hinrundenspieltag am Sonntag (15 Uhr) gegen den Immendorf in der Fußball-Rheinlandliga nicht unbedingt in die beste Ausgangsposition manövriert.