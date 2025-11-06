Mülheim empfängt Immendorf Krise? Davon wollen Lazarevic und Schenk nichts wissen 06.11.2025, 13:00 Uhr

i Da konnten sich Maximilian Fischer (rotes Trikot) und sein TuS Immendorf noch so strecken, gegen den Ahrweiler BC um Kevin Wetschorek (links) udn Ricardo Schuh Abranches waren sie beim 0:10 chancenlos. Fischer zog sich in der Partie einen Nasenbeinbruch zu, muss operiert werden und wird seinem TuS in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Jörg Niebergall

1:4 die einen, 0:10 die anderen. Vor Selbstbewusstsein dürften weder die SG 2000 Mülheim-Kärlich noch der TuS Immendorf vor dem direkten Rheinlandliga-Duell am Freitagabend strotzen. Das Wort Krise nehmen aber beide Trainer nicht in den Mund.

Wer kann die Krise besser abschütteln? Ist es überhaupt eine Krise, in der sich die SG 2000 Mülheim-Kärlich und der TuS Immendorf vor dem direkten Aufeinandertreffen am Freitagabend (20 Uhr) auf dem Mülheimer Kunstrasen befinden? Das verneinen beide Trainer, obwohl die Hausherren mit einer 1:4-Niederlage im Spitzenspiel gegen Rot-Weiss Wittlich in die Partie gehen, damit erst einmal auf Rang vier der Fußball-Rheinlandliga-Tabelle abgerutscht ...







Artikel teilen

Artikel teilen