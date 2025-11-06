Krise? Davon wollen Lazarevic und Schenk nichts wissen

1:4 die einen, 0:10 die anderen. Vor Selbstbewusstsein dürften weder die SG 2000 Mülheim-Kärlich noch der TuS Immendorf vor dem direkten Rheinlandliga-Duell am Freitagabend strotzen. Das Wort Krise nehmen aber beide Trainer nicht in den Mund.
Lesezeit 3 Minuten
Wer kann die Krise besser abschütteln? Ist es überhaupt eine Krise, in der sich die SG 2000 Mülheim-Kärlich und der TuS Immendorf vor dem direkten Aufeinandertreffen am Freitagabend (20 Uhr) auf dem Mülheimer Kunstrasen befinden? Das verneinen beide Trainer, obwohl die Hausherren mit einer 1:4-Niederlage im Spitzenspiel gegen Rot-Weiss Wittlich in die Partie gehen, damit erst einmal auf Rang vier der Fußball-Rheinlandliga-Tabelle abgerutscht ...