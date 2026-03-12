Rheinlandligist SG 99 Andernach peilt gegen den Co-Tabellenführer SV Rot-Weiss Wittlich eine Überraschung an. Nach dem 0:3-Debakel in Kirchberg soll am Samstag daheim ein ganz anderes Gesicht gezeigt werden.
Bislang war es noch nicht das Jahr der SG 99 Andernach in der Fußball-Rheinlandliga. Zumindest nicht mit Blick auf die Punkteausbeute: Einen hat die Mannschaft von Coach Kim Kossmann in drei Partien geholt, verlor sowohl zum Auftakt in Mülheim-Kärlich als auch am vergangenen Wochenende in Kirchberg, spielte gegen Laubach unentschieden.