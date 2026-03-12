Daheim gegen Top-Team Wittlich Kossmann will ein anderes Andernacher Gesicht sehen Sina Ternis 12.03.2026, 09:00 Uhr

i Wer, wie hier Argjend Idrizi, am Boden liegt, der steht auch wieder auf. Davon ist Kim Kossmann (im Hintergrund), Coach der SG 99 Andernach überzeugt, und glaubt im Heimspiel am Samstag um 14 Uhr gegen Rot-Weiss Wittlich an eine Überraschung. Jörg Niebergall

Rheinlandligist SG 99 Andernach peilt gegen den Co-Tabellenführer SV Rot-Weiss Wittlich eine Überraschung an. Nach dem 0:3-Debakel in Kirchberg soll am Samstag daheim ein ganz anderes Gesicht gezeigt werden.

Bislang war es noch nicht das Jahr der SG 99 Andernach in der Fußball-Rheinlandliga. Zumindest nicht mit Blick auf die Punkteausbeute: Einen hat die Mannschaft von Coach Kim Kossmann in drei Partien geholt, verlor sowohl zum Auftakt in Mülheim-Kärlich als auch am vergangenen Wochenende in Kirchberg, spielte gegen Laubach unentschieden.







