SG 99 Andernach empfängt TuS Kossmann warnt vor angeschlagenem Boxer Kirchberg Sina Ternis 18.09.2026, 07:00 Uhr

i Philipp Schmitz (links, weißes Trikot) wird der SG 99 Andernach am Samstag im Heimspiel nach einer Gelb-Roten Karte definitiv fehlen, ob Kirchbergs Jonas Heimer (rechts) dabei sein wird, ist noch offen. Er musste unter der Woche gegen Morbach frühzeitig vom Platz. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Wer schießt sich am Samstag aus dem Loch, das beim Gast TuS Kirchberg sicherlich noch größer als bei Gastgeber SG 99 Andernach ist? Mehr erwartet hatten sich aber auf alle Fälle beide Rheinlandligisten von ihrem Saisonstart.

Auf dem Andernacher Kunstrasen treffen am Samstag (14 Uhr) zwei Mannschaften aufeinander, die sich ihren Saisonstart in die Fußball-Rheinlandliga sicherlich anders vorgestellt hatten: Gastgeber SG 99 hat nach sieben Partien acht Zähler gesammelt, war im Vorfeld, auch wenn Coach Kim Kossmann da immer intervenierte, als Mitfavorit genannt worden, Gegner TuS Kirchberg steht mit einer Ausbeute von mageren drei Zählern aktuell auf dem vorletzten ...







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