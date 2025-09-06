Es war am Ende ein gerechtes Unentschieden zwischen der SG 99 Andernach und dem TuS Kirchberg in der Rheinlandliga. Weil jedes Team eine Hälfte lang das bessere war.

So recht einzuordnen wussten am Ende beide Trainer das 1:1 (0:1) zwischen der gastgebenden SG 99 Andernach und dem TuS Kirchberg in der Fußball-Rheinlandliga nicht – und deswegen wussten auch sowohl SG-Coach Kim Kossmann als auch sein Kirchberger Gegenüber Selim Denguezli nicht, ob sie sich über einen gewonnenen Punkt freuen oder zwei verlorenen Zählern nachtrauern sollten. Das war durchaus verständlich nach gut 90 Minuten, in denen die Gäste die erste und die Gastgeber die zweite Hälfte dominierten und in denen die Partie gerade in der Schlussphase noch einmal in beide Richtungen hätte kippen können.

„Am Ende hatten wir sicherlich zweimal Glück“, sagte beispielsweise Kossmann und spielte auf einen verschossenen Elfmeter auf Seiten der Gäste und einen starken Abschluss an. Beide Male mittendrin: Kirchbergs Nico Wilki. Der ließ bei seinem flach ins linke Eck getretenen Strafstoß die letzte Konsequenz vermissen, sodass der Ball relativ leichte Beute für den Andernacher Schlussmann Jannis Koch war (89.). Der musste sich gut eine Minute deutlich mehr strecken, als erneut Wilki aus der Drehung und 16 Metern den Ball knapp neben den Pfosten setzte – hier lenkte Koch die Kugel noch zur Ecke und hielt seiner Mannschaft den Punkt fest.

TuS ist meistens nach Standards gefährlich

Einen Punkt, den die Hausherren aufgrund der zweiten Halbzeit sicherlich verdient hatten. Kirchberg, in den ersten 45 Minuten auf relativ niedrigem Niveau dominant, war nach neun Minuten durch Nico Wilki in Führung gegangen. Der hatte einen von Jonas Heimer aus dem linken Halbfeld beförderten Freistoßball mit dem Kopf über die Linie gedrückt. Anschließend war Kirchberg etwas mehr am Drücker, insgesamt kam die Partie aber relativ zerfahren daher. Viele Fehlpässe, viele inkonsequent gespielte Angriffe, viel Mittelfeldgeplänkel und noch geschlagene Bälle dominierten das Geschehen.

Die besseren Chancen – und deswegen ging die 1:0-Halbzeitführung auch in Ordnung – hatten die Gäste, allerdings allesamt nach Standards. Nach einer Heimer-Ecke kam mal Jannik Auler (14.), mal Tim Reifenschneider (33.) zum Abschluss. Aus dem Spiel heraus wurde es auf beiden Seiten nur selten gefährlich und wenn, dann in Folge von Unzulänglichkeiten in der Defensivreihe. So auch in Minute 23, als sich Kirchbergs Yannik Kerzan nach einem langen Ball verschätzte und Argjend Idrizi zu einem Abschluss kam. Der Ball ging allerdings deutlich übers Tor.

„Da waren wir zu passiv.“

Kirchbergs Coach Selim Denguezli zur Phase nach der Halbzeit

Nach Wiederanpfiff und zwei Wechseln, Daniel Herbst und Philipp Schmitz kamen für Linus Wingenbach und Darian Dshabrailow, waren die Gastgeber besser im Spiel. „Da waren wir zu passiv“, sagte Kirchberg-Coach Denguezli. Tatsächlich ließ sich seine Mannschaft zu sehr in die eigene Hälfte drängen, spielte die wenigen Umschaltmomente zu unentschlossen, vor allem aber auch zu unpräzise aus. Und Andernach drängte auf den Ausgleich. Zunächst hatten Mike Borger (52.) und Herbst mit einem Lattenschuss (65.) gute Möglichkeiten, ehe Benjamin Saftig nach einem langen Einwurf von Schmitz den Ball mit dem Kopf über die Linie drückte (78.). Da hatte es Tizian Christ im Fünfmeterraum an der letzten Entschlossenheit gefehlt, konsequent dazwischenzugehen.

Gastgeber verspielen 4-gegen-1-Umschaltsituation kläglich

Ohne Frage, der Ausgleich war zu diesem Zeitpunkt verdient – und das Momentum sprach eindeutig für die Gastgeber, die in der 87. Minute eine Umschaltsituation hatten, die sie allerdings kläglich ausspielten. „Da waren wir vier gegen eins, das müssen wir viel besser machen“, haderte Kossmann, dessen Team im Gegenzug einen Elfmeter verursachte: Nach einem schönen Pass des eingewechselten Jannick Rode wollte André Spengler den Ball im Strafraum am Gegenspieler vorbei legen, der wehrte die Kugel in Torhütermanier mit beiden Händen ab: Elfmeter. Der Rest der Geschichte ist bekannt und am Ende stand ein Remis, mit dem beide irgendwie dann doch ganz gut leben konnten. „Morgen vielleicht noch ein bisschen besser als heute“, sagte Kossmann mit einem Lachen.

SG 99 Andernach – TuS Kirchberg 1:1 (0:1)

Andernach: Koch – Wingenbach (46. P. Schmitz), Wilbert (76. de Abreu), L. Schmitz, Saftig, Dshabrailow (46. Herbst) – Weidenbach (76. Demiraj) – Neunheuser (70. Dolon), Idrizi – Borger, Esten.

Kirchberg: Christ – Fothen (72. Rode), Kerzan, Reifenschneider, Özer – Engelmann – Auler (76. Spengler), Müller (65. Milz), L. Wilki (90. Weiß), Heimer – N. Wilki.

Schiedsrichterin: Antonia von Kölichen (Rheinbreitbach).

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Nico Wilki (9.), 1:1 Benjamin Saftig (78.).