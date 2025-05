Die Entscheidung ist gefallen: Der FC Cosmos Koblenz darf in der kommenden Spielzeit im Fall eines Aufstiegs nun doch in der Oberliga spielen. Der Verein hat seit Dienstag drei Jugendteams gemeldet und erfüllt alle Voraussetzungen für eine Zulassung.

Der Aufschrei war riesig, das bekam auch der Vorsitzende des Spielausschusses des Regionalverbands Südwest, Lothar Renz, zu spüren, obwohl seine sportliche Heimat eigentlich der Fußballverband Südwest ist. „Bei mir haben die Telefone nicht mehr stillgestanden, da wurde eine ganz schöne Welle losgetreten“, berichtet er mit einem Lachen.

Allerdings war die ganze Aufregung um eine mögliche Nicht-Zulassung des aktuellen Rheinlandligisten FC Cosmos Koblenz für die kommende Spielzeit in der Oberliga ganz offensichtlich umsonst - und genau das hatte der „Cosmonauten“-Chef Remo Rashica ja bereits angekündigt. „Nach derzeitigem Stand hat der Verein im Laufe der Woche neben der ohnehin schon am Spielbetrieb teilnehmenden A-Jugend zwei weitere Mannschaften gemeldet und erfüllt somit alle Voraussetzungen für eine Zulassung für die Oberliga“, berichtet Renz. Drei eigene Jugendteams muss jeder Oberligaverein nachweislich stellen.

Spielausschuss hat ursprüngliche Entscheidung revidiert

Das bedeutet auch, dass der Spielausschuss seine ursprünglich ausgesprochene Empfehlung mittlerweile revidiert hat und es damit für das Präsidium keinen Grund mehr gibt, sich gegen eine Zulassung auszusprechen. Der Vorsitzende des Spielausschusses, der zugleich Präsidiumsmitglied ist, erklärt die Schwierigkeiten beim konkreten Fall: Die Vereine können ihre Unterlagen bis zum 2. Mai einreichen und auf Grundlage dieser Unterlagen werden dann die Entscheidungen getroffen. Allerdings haben Vereine anschließend noch bis Juni Zeit, um ihre Mannschaften für die kommende Spielzeit zu melden.

„Wir haben am Montag die Entscheidung aufgrund anderer Voraussetzungen getroffen, als sie mittlerweile sind“, sagt Renz, der keinen Grund sieht, den „Cosmonauten“ eine Zulassung zu verweigern – zumal sich auch die „Problematik“ der Sportstätten ab Sommer erst einmal erübrigt hat und das Oberwerth dann nicht nur für die TuS und Rot-Weiss, sondern auch für Cosmos Koblenz sportliche Heimat wird. „Die Zusage haben wir von der Stadt Koblenz bekommen“, sagt der Spielausschussvorsitzende.

„Es gibt keinen Grund, ihnen keine Zulassung zu geben. Sie haben jetzt, wenn auch mit etwas Verspätung, ihre Hausaufgaben erledigt, und damit gibt es für uns keinen Anlass mehr, sie zu bestrafen.“

Spielausschussvorsitzender Lothar Renz

Konfrontiert mit der Frage, was in dem Fall passieren würde, dass Cosmos im Laufe der kommenden Spielzeit wieder Jugendmannschaften vom Spielbetrieb abmelden würde, das nämlich war in der fast abgelaufenen Saison bereits der Fall, als drei Teams an den Start gegangen waren und nur eins davon, nämlich die A-Jugend, auch ins Ziel gekommen war, kann Renz keine klare Antwort geben, macht aber deutlich, dass das auf die Zulassung für die Saison 2025/26 erst einmal keinen Einfluss haben wird, „weil wir natürlich nicht in die Glaskugel schauen können, sondern vom aktuellen Stand ausgehen müssen“. Sollte sich die Situation im Laufe der Saison ergeben, „wäre Cosmos vermutlich, unabhängig vom sportlichen Ausgang, der erste Absteiger“.

Renz kann durchaus verstehen, dass die Entscheidung von Spielausschuss und Präsidium nicht überall auf Gegenliebe stößt, hat selbst schon Aussagen wie „Die führen den Verband wieder an der Nase herum“ gehört, sagt aber auch klar: „Es gibt keinen Grund, ihnen keine Zulassung zu geben. Sie haben jetzt, wenn auch mit etwas Verspätung, ihre Hausaufgaben erledigt, und damit gibt es für uns keinen Anlass mehr, sie zu bestrafen.“ Sollte Cosmos also sportlich der Aufstieg gelingen, würden sie in der kommenden Saison in der Oberliga spielen.