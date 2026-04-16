Rübenach empfängt Immendorf Koblenzer Stadtduell mit klarerer Rollenverteilung Sina Ternis 16.04.2026, 12:00 Uhr

i Im Hinspiel waren Mattis Thörner (rotes Trikot) und sein TuS Immendorf gegen den FV Rübenach um Hamza Aliou mit 3:1 obenauf. Nun steht das Rückspiel an, in das die Gäste aus dem Koblenzer Höhenstadtteil ebenfalls als Favorit gehen. Jörg Niebergall

Im Stadtduell der Fußball-Rheinlandliga empfängt der FV Rübenach den TuS Immendorf. Während Immendorf den Klassenerhalt fest im Blick hat, kämpft Rübenach um das Wunder. Für das müsste allerdings schon viel zusammenkommen.

Es gäbe sicherlich viele Wendungen für das, was Benedikt Lauer vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) seines FV Rübenach gegen den TuS Immendorf nicht tun will. Die Flinte ins Korn werfen wäre eine, den Kopf in den Sand stecken eine andere. Er ist aber auch niemand, der mit Durchhalteparolen um die Ecke kommt, schließlich weiß er ganz genau, wie vieles zusammenkommen müsste, damit seiner Mannschaft der Klassenerhalt in der Fußball-Rheinlandliga ...







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