Einen besseren Start in die neue Rheinlandligasaison hätte sich der neutrale Zuschauer kaum wünschen können. Am Ende des fairen Derbys zwischen Laubach und Mayen stand ein 6:2 vor rund 600 Zuschauern und bei bestem Fußballwetter.
Lesezeit 4 Minuten
Das war mal ein spektakulärer Start in die neue Spielzeit der Fußball-Rheinlandliga: Der SV Laubach gewann das Eifel-Derby gegen Aufsteiger TuS Mayen mit 6:2 (3:2). Vor rund 570 zahlenden und insgesamt sicher deutlich mehr als 600 Zuschauern, bei bestem Fußballwetter und auf einem perfekt präparierten Rasenplatz legten die beiden Mannschaften nach einer offiziellen Eröffnung der Saison durch den Verband und das Küren des Schiedsrichters der ...