Laubach schlägt TuS Mayen 6:2 Knapp 600 Zuschauer sehen zum Auftakt acht Treffer Werner Wegendt 08.08.2026, 10:08 Uhr

i War absolut motiviert: Der in Mayen lebende Laubacher Kapitän Lukas Mey (rotes Trikot), der hier Mayens Andre Röser, der vergangene Saison zu Beginn noch sein Mitspieler war, den Ball abgrätschte und sich später noch mit einem sehenswerten Treffer nach schönem Solo belohnte. Alfons Benz

Einen besseren Start in die neue Rheinlandligasaison hätte sich der neutrale Zuschauer kaum wünschen können. Am Ende des fairen Derbys zwischen Laubach und Mayen stand ein 6:2 vor rund 600 Zuschauern und bei bestem Fußballwetter.

Das war mal ein spektakulärer Start in die neue Spielzeit der Fußball-Rheinlandliga: Der SV Laubach gewann das Eifel-Derby gegen Aufsteiger TuS Mayen mit 6:2 (3:2). Vor rund 570 zahlenden und insgesamt sicher deutlich mehr als 600 Zuschauern, bei bestem Fußballwetter und auf einem perfekt präparierten Rasenplatz legten die beiden Mannschaften nach einer offiziellen Eröffnung der Saison durch den Verband und das Küren des Schiedsrichters der ...







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