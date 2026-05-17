Es war eine klare Angelegenheit: Der TuS Kirchberg unterlag Rot-Weiss Wittlich mit 0:4, schaffte es nicht, die Intensität und die Spielstärke der vergangenen Heimspiele auf den Platz zu bringen.
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Den Heimabschluss in der Fußball-Rheinlandliga hatte sich der TuS Kirchberg, gerade nach so vielen starken Heimauftritten in dieser Spielzeit, sicherlich anders vorgestellt. Aber bei der 0:4-Niederlage gegen den Tabellenzweiten Rot-Weiss Wittlich war für die Mannschaft von Selim Denguezli nichts zu holen – es kam nicht einmal das Gefühl auf, dass es an der einen oder anderen Stelle noch mal eng werden können.