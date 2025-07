Jetzt erst recht: Mit diesem Gefühl startet die SG 2000 Mülheim-Kärlich nach zwei verpassten Aufstiegen in die Rheinlandliga-Saison. Trainer Nenad Lazarevic sagt, was besser werden muss, damit es mit dem Gang nach oben klappen kann.

Aller guten Dinge sind drei? Nachdem die SG 2000 Mülheim-Kärlich zuletzt zweimal über den Umweg der Relegationsrunde am Aufstieg in die Oberliga gescheitert ist, nimmt sie nun den dritten Anlauf. Zumindest indirekt. Denn den Aufstieg gibt Trainer Nenad Lazarevic keinesfalls als Ziel aus, sagt dazu nur: „Wir wollen natürlich wieder oben mitspielen.“ Er sagt aber auch: „Die Jungs legen schon eine Jetzt-erst-recht-Haltung an den Tag.“ Das jedenfalls kann dem Trainer nur recht sein, denn der begrüßte zum Auftakt in die Vorbereitung eine Mannschaft, bei der das Feuer nach dem zweimaligen Scheitern erloschen ist. Im Gegenteil: „Die sind alle heiß, die sind alle motiviert, es ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Diese Haltung fasziniert und beeindruckt mich, macht mich auch ein Stück weit stolz“, so der Trainer.

Wall hört auf, neues Torwart-Trio

Stolz ist er auch darauf, dass der Kader nahezu komplett zusammengeblieben ist: Tobias Loosen ist wegen eines Studiums nach Frankfurt gezogen, mit Leandro Strazzeri (wechselt zum FC Metternich) und Milan Freisberg (geht zu Rheinlandliga-Aufsteiger FV Rübenach) kehren nur drei Akteure der SG 2000 den Rücken, und mit Keeper Michael Wall geht eine Vereinslegende in den Fußball-Ruhestand. Der Rücktritt Walls ist gleichbedeutend damit, dass sich Mülheim-Kärlich auf der Torwart-Position komplett neu aufgestellt hat. Mit Hamada Ahmad Khalil hat die bisherige Nummer zwei verlängert, zudem kommen mit Marc Reifenschneider und Felix Lehmann zwei Neue. Lehmann absolvierte bei Bezirksligist SV Weitersburg 16 der 30 Spiele, Reifenschneider spielte indes bei Oberligist FC Karbach zuletzt keine Rolle mehr. Dennoch hält Lazarevic große Stücke auf den 30-Jährigen, kennt ihn aus gemeinsamen Zeiten in Karbach. „Er passt durch seine Erfahrung und auch durch seinen Charakter perfekt zu uns.“

Eine Stammplatzgarantie spricht sein Trainer ihm allerdings nicht aus, spricht er keinem der drei Keeper aus, ist stattdessen froh, dass er flexibel ist, auf Gegner, auf Leistungsstand jedes Einzelnen reagieren kann. Abgesehen von Abwehrspieler Christian Scheu, der nach einem Intermezzo beim FC Metternich und zuletzt beim Ahrweiler BC wieder zu alter Wirkungsstätte zurückkehrt, sind es junge, hoffnungsvolle Nachwuchsspieler, auf die man bei der SG 2000 setzt. Dieses Mal kommen mit Tizian Sauer (U19 TuS Koblenz), Maxim Pede (U19 Rot-Weiss Koblenz) und Rron Bardhaj (U19 Eisbachtal) drei ganz junge Spieler zur SG 2000. Sie alle absolvieren die Vorbereitung bei der ersten Mannschaft und ihnen alle attestiert ihr Trainer, dass sie den Sprung in den Rheinlandliga-Kader schaffen können. „Sie haben eine gute Ausbildung genossen. Jetzt muss sich zeigen, wie schnell sie sich im Seniorenbereich zurechtfinden“, sagt Lazarevic.

Peifer übernimmt von Gietzen das Co-Trainer-Amt

Der wird künftig mit einem neuen Co-Trainer zusammenarbeiten: Nachdem Pierre Gietzen sein Amt aus privaten Gründen niederlegen musste, hat David Peifer übernehmen. Der war in der Winterpause vom Oberligisten FC Karbach gekommen, um die zweite Mannschaft in der Bezirksliga zu verstärken. Ein Kreuzbandriss zwingt ihn aber jetzt zu einer Pause – und die nutzt er, um Lazarevic zu helfen. „Man merkt jetzt schon, dass er frischen Wind und neue Impulse bringt. Das tut uns gut.“ Auch auf dem Feld könnte Peifer nach ausgestandener Verletzung – Lazarevic hofft hier auf nach der Winterpause – durchaus eine Option für das Rheinlandligateam werden.

Die Vorbereitung auf die neue Saison hat bei Mülheim-Kärlich, vor allem bedingt durch die Relegationsspiele zur Oberliga, später angefangen als bei den meisten Teams: Erst am 5. Juli hatte Lazarevic zur ersten Einheit gebeten – und das ist gleichbedeutend mit einer vierwöchigen Vorbereitung. Bange ist dem Trainer mit Blick auf die kurze Vorbereitung nicht. Aus zwei Gründen: „Zum einen haben wir einen eingespielten Kader, wir müssen uns nicht mehr als Mannschaft finden, zum anderen haben wir es in der Vorsaison auch so gehandhabt und da hatte es auch keine negativen Auswirkungen.“ Zudem hatte die Mannschaft bereits im Vorfeld einen Laufplan abgearbeitet, „sodass wir uns das schon mal sparen können“, wie Lazarevic lachend berichtet.

Mehr Konstanz als große Herausforderung

Der will zur neuen Saison „nicht alles auf den Kopf stellen“, aber schon an der einen oder anderen Stellschraube drehen. Das größte Thema: die Konstanz. Während in der Vorsaison auf eine enorm starke Hinrunde eine durchwachsene Rückrunde folgte, war es im Jahr zuvor genau umgekehrt. „Natürlich waren es viele Dinge, die wir gut gemacht haben, denn man holt nicht einfach so 71 Punkte“, sagt Lazarevic, „aber wir müssen versuchen, unsere Leistung über eine gesamte Saison abzurufen.“

Hierzu gehört für ihn auch die Flexibilität im Spiel. „Stellt uns der Gegner mit drei Mann zu, brauchen wir eine Idee, stellt uns der Gegner mit zwei Mann zu, brauchen wir eine Idee.“ Genau das hatte er vor allem in der Rückrunde immer wieder vermisst, genau wie das mutige Pressing. „Im Ballbesitz war vieles schon gut, da geht es darum, Dinge zu verfeinern und eben flexibler zu werden“, so der Trainer, der sich auf die neue Saison und auf die neuen Teams freut. Immerhin gibt es gegen den FV Rübenach ein neues Derby. „Ich halte die Klasse für brutal stark, viele Mannschaften haben enorm aufgerüstet, haben namhafte Spieler geholt. Das entgeht uns natürlich nicht. Und trotzdem bleiben wir unserem Weg treu – und ich traue uns auch dieses Mal wieder zu, oben mitzuspielen“, sagt der SG-Coach.

SG 2000 Mülheim-Kärlich

Zugänge: Christian Scheu (Ahrweiler BC), Marc Reifenschneider (FC Karbach), Felix Lehmann (SV Weitersburg), Rron Bardhaj (Spfr Eisbachtal, U19), Maxim Pede, Tizian Elijas Sauer (TuS RW Koblenz U19).

Abgänge: Michael Wall (Karriereende), Leandro Strazzeri (FC Metternich), Tobias Loosen (Ziel unbekannt), Milan Freisberg (FV Rübenach).

Kader, Tor: Hamada Khalil, Marc Reifenschneider, Felix Lehmann.

Abwehr: Christoph Fritsch, Steven Moosakhani, Tobias Uhrmacher, Rron Bardhaj, Niklas Ternes, Sebastian Hollendung, Christian Scheu, Phillip Ries.

Mittelfeld: Tizian Elijas Sauer, Tom Weis, Lauro Männchen, Niklas Wilmsmann, Dominic Fuß, Yannic Semmler, Daniel Aretz, Paul Platzek, Michael Rönz, Tom Burscheid, Paul Heuser, Maxim Pede.

Angriff: Pascal Steinmetz, Hendrik Hillen, Martin Jacobs, Ben Vulicevic.

Trainer: Nenad Lazarevic.

Saisonziel: Top-3-Platzierung.

Favoriten: Wittlich, Ahrweiler, Bitburg, Hochwald.