Der TuS Kirchberg wartet weiter auf ein Erfolgserlebnis. Nach der 0:2-Niederlage bei der SG Schneifel ist der TuS sogar auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht, daran konnte auch (Spieler-)Trainer Selim Denguezli nichts ändern.
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Aus Trainer Selim Denguezli wurde am Samstag beim Auswärtsspiel bei der SG Schneifel Spielertrainer Selim Denguezli. Der Coach hatte in der Kreisliga A der zweiten Mannschaft schon öfter ausgeholfen, in der Fußball-Rheinlandliga indes ist das bislang eher selten vorgekommen: In der Vorsaison gab es einen Einsatz über sieben Minuten, bei der 0:2-Niederlage in Stadtkyll waren es 90 Minuten – und das war vor allem der Tatsache geschuldet, dass die ...