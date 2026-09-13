TuS verliert bei Schneifel 0:2 Kirchbergs Negativserie hält auch mit Denguezli an Sina Ternis 13.09.2026, 11:31 Uhr

i Normalerweise steht Selim Denguezli an der Seitenlinie, coacht seinen TuS Kirchberg von außen. Bei der SG Schneifel war das anders, da spielte er mit. Für einen Erfolg reichte es aber nicht, am Ende stand eine 0:2-Niederlage. K.F. Schmitt

Der TuS Kirchberg wartet weiter auf ein Erfolgserlebnis. Nach der 0:2-Niederlage bei der SG Schneifel ist der TuS sogar auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht, daran konnte auch (Spieler-)Trainer Selim Denguezli nichts ändern.

Aus Trainer Selim Denguezli wurde am Samstag beim Auswärtsspiel bei der SG Schneifel Spielertrainer Selim Denguezli. Der Coach hatte in der Kreisliga A der zweiten Mannschaft schon öfter ausgeholfen, in der Fußball-Rheinlandliga indes ist das bislang eher selten vorgekommen: In der Vorsaison gab es einen Einsatz über sieben Minuten, bei der 0:2-Niederlage in Stadtkyll waren es 90 Minuten – und das war vor allem der Tatsache geschuldet, dass die ...







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