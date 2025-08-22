Dass beim Rheinlandliga-Neuling Eintracht Trier II auch Spieler aus der Regionalligamannschaft zum Einsatz kommen können, das weiß Kirchbergs Trainer Selim Denguezli. Beschäftigen will er sich damit vor dem direkten Duell aber nicht.

i Kirchbergs Tim Müller (gelbes Trikot) wird gegen Eintracht Trier II aller Voraussicht nach auch in der Innenverteidigung auflaufen. Trainer Selim Denguezli hat aber die Flexibilität des 26-Jährigen auf dem Schirm Dennis Irmiter PHOTO-MOMENTS

Die maximale Ausbeute von sechs Punkten aus den ersten beiden Partien hat der kommende Gegner des TuS Kirchberg nach dem Aufstieg in die Fußball-Rheinlandliga geholt, besiegte am ersten Spieltag zu Hause Mitaufstiegsfavorit Mülheim-Kärlich und feierte in der Vorwoche einen Last-Minute-Sieg beim SV Laubach. Allerdings könnte der Eintracht wegen des Einsatzes eines nicht-spielberechtigten Akteurs gegen Mülheim ein Sieg wieder aberkannt werden, was aber nichts daran ändert, dass der Neuling auf dem Feld zweimal überzeugte.

Es wird also alles andere als eine leichte Aufgabe für das Team von Selim Denguezli am Sonntag (16 Uhr) beim SV Eintracht Trier II. Und, das hat sich auch bis auf den Hunsrück herumgesprochen, zu Hause ist der Neuling noch einmal eine Nummer stärker – vor allem dann, wenn das Regionalligateam vorher spielt. Das ist auch am Wochenende der Fall: Bereits am Samstag empfängt die Mannschaft des ehemaligen Karbachers Thomas Klasen – er und Denguezli spielten auch zusammen beim FCK – den SGV Freiberg. Wer nicht zum Einsatz kommt, könnte also nach unten abgegeben werden.

Doch das alles will Denguezli gar nicht so sehr überbewerten, hat zwar kleine Unterschiede in den Aufstellungen zu Hause und auswärts ausgemacht, sagt aber auch: „Das sind auch oft Spieler, die aus einer Verletzung kommen, denen der Rhythmus fehlt, da muss man ohnehin abwarten, wie sehr sich das auswirkt.“ Zudem habe die Partie in Laubach gezeigt, dass die Mannschaft auch in ihrem Kern stark und damit nicht unbedingt auf Unterstützung von oben angewiesen ist. „Unterm Strich ist das auch ein Stück weit Kaffeesatzleserei, wir können es nicht beeinflussen und werden den Fokus vor allem auf uns richten“, sagt der Kirchberger Coach.

Kerzan und Özer fehlen, Fragezeichen hinter Jannasch

Beim TuS, der zuletzt einen deutlichen 5:0-Sieg gegen die SG Hochwald feierte, wird es definitiv eine Änderung in der Startformation geben: Innenverteidiger Yannick Kerzan fehlt aus privaten Gründen. Für ihn, das ist kein allzu großes Geheimnis, dürfte Tim Reifenschneider nach Verletzung wieder in die Kette rücken. „Wir wollten ihn behutsam wieder ranführen, aber für Sonntag sollte es reichen“, so Denguezli. Ein Fragezeichen steht noch hinter Maximilian Jannasch, der sich eine Handverletzung zugezogen hat und in der Vorwoche ebenfalls von Beginn an aufgelaufen war. Zudem wird Süleyman Özer, ebenfalls aus privaten Gründen, sicher fehlen.

Dass Özer gegen Linz von Beginn an spielte und gegen Hochwald von der Bank kam, dass auch auf anderen Positionen gewechselt wurde, zeigt, dass der Trainer rotiert, dass er sein System, seine Spieler, auf den Gegner einstellt. So schließt er beispielsweise auch nicht aus, dass Tim Müller mittelfristig noch einmal auf die Sechserposition rücken wird. Das hatte sich bei Denguezlis Vorgänger Artem Sagel bewährt, dürfte aber aufgrund Kerzans Ausfall für Sonntag keine Option sein. „Es ist natürlich optimal, so einen flexiblen Spieler wie Tim, der eigentlich überall eingesetzt werden kann, im Kader zu haben“, sagt sein Trainer. „Das gibt uns immer die Möglichkeit, auf Personal und auf Gegner zu reagieren.“

„Wir haben eine gute Stabilität im Team, ich habe bislang noch keine gravierenden Fehler gesehen.“

Kirchbergs Trainer Selim Denguezli

Insgesamt ist der Trainer mit den bisherigen Auftritten seiner Mannschafr sehr zufrieden – trotz der 0:2-Niederlage zum Auftakt in Linz. „Wir haben eine gute Stabilität im Team, ich habe bislang noch keine gravierenden Fehler gesehen, die Jungs ziehen wirklich alle gut mit und am Ende sind es nur Kleinigkeiten, an denen wir noch arbeiten müssen.“ So sei es seiner Mannschaft in Linz nicht gelungen, die Partie in der entscheidenden Phase auf ihre Seite zu ziehen. In Hochwald klappte das nach ausgeglichenen 30 Minuten und genau das würde sich der Trainer auch am Sonntag in Trier wünschen, ganz unabhängig davon, wer bei den Gastgebern auf dem Platz steht.