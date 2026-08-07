Gastspiel bei SG Hochwald Kirchberger Auswärtsfluch soll gar kein Thema werden Sina Ternis 07.08.2026, 14:00 Uhr

i Jannick Rode (in Gelb, links) und Tim Müller fehlten dem TuS Kirchberg beide in der ersten Runde des Rheinlandpokals (4:0-Sieg bei A-Klässler Bendorf-Sayn), sie sind aber am Samstag (16 Uhr) beim Gastspiel bei der SG Hochwald in Hentern wieder dabei. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Mit einem Auswärtsspiel bei der SG Hochwald startet der TuS Kirchberg in die Rheinlandliga-Saison. Und das mit Tim Müller und Jannick Rode, aber ohne den gesperrten Luca Aust.

„Am besten ist es, wenn man es gar nicht mehr thematisiert.“ Das sagt Selim Denguezli, spricht man ihn darauf an, ob sein TuS Kirchberg die Auswärtsschwäche in der neuen Saison der Fußball-Rheinlandliga nun endgültig ablegen will. Die Probe aufs Exempel gibt es am Samstag um 16 Uhr, wenn es auf dem Rasenplatz in Hentern gegen die SG Hochwald geht.







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