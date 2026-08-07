Gastspiel bei SG Hochwald
Kirchberger Auswärtsfluch soll gar kein Thema werden
Jannick Rode (in Gelb, links) und Tim Müller fehlten dem TuS Kirchberg beide in der ersten Runde des Rheinlandpokals (4:0-Sieg b
Jannick Rode (in Gelb, links) und Tim Müller fehlten dem TuS Kirchberg beide in der ersten Runde des Rheinlandpokals (4:0-Sieg bei A-Klässler Bendorf-Sayn), sie sind aber am Samstag (16 Uhr) beim Gastspiel bei der SG Hochwald in Hentern wieder dabei.
Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Mit einem Auswärtsspiel bei der SG Hochwald startet der TuS Kirchberg in die Rheinlandliga-Saison. Und das mit Tim Müller und Jannick Rode, aber ohne den gesperrten Luca Aust.

Lesezeit 2 Minuten
„Am besten ist es, wenn man es gar nicht mehr thematisiert.“ Das sagt Selim Denguezli, spricht man ihn darauf an, ob sein TuS Kirchberg die Auswärtsschwäche in der neuen Saison der Fußball-Rheinlandliga nun endgültig ablegen will. Die Probe aufs Exempel gibt es am Samstag um 16 Uhr, wenn es auf dem Rasenplatz in Hentern gegen die SG Hochwald geht.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison
Jetzt anmelden!
Newsletter zur Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport