Es war vielleicht nicht immer ein fußballerischer Leckerbissen, aber die Partie zwischen dem TuS Kirchberg und dem FSV Trier-Tarforst hatte einiges zu bieten. Darunter eine Rote Karte, einen verschossenen Elfer und eine Aufholjagd in Unterzahl.
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In einem waren sich am Ende beide Seiten einig: in ihrer Wut auf den Unparteiischen. Und dafür gab es nach dem 3:3 zwischen dem TuS Kirchberg und dem FSV Trier-Tarforst in der Fußball-Rheinlandliga durchaus Gründe. Auf beiden Seiten, auch wenn die Wut seitens der Gastgeber sicherlich noch eine Spur größer gewesen sein dürfte – schließlich waren die Entscheidungen, die moniert worden waren deutlich spielentscheidender als die Tatsache, dass der ...