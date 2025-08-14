Für den TuS Kirchberg steht am Samstag das Heimdebüt in der Fußball-Rheinlandliga an. Die Partie gegen Hochwald ist eingebettet in die Einweihung des neuen Kunstrasens. Und auf der anschließenden Mallorca-Party soll mit einem Sieg gefeiert werden.

Dass die Fußball-Rheinlandliga-Partie gegen die SG Hochwald am Samstag (18 Uhr) eingebettet ist in die offizielle Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes, das spielt für Selim Denguezli erst einmal eine untergeordnete Rolle. Denn der Trainer des TuS Kirchberg will ganz unabhängig von den Feierlichkeiten ein Erfolgserlebnis: „Klar, der Rahmen ist schon noch mal ein anderer, aber unsere Zielsetzung ändert sich dadurch ja nicht.“ Er schiebt dann aber doch noch hinterher, dass die Getränke auf der anschließend im Festzelt stattfindenden Mallorca-Party mit einem Dreier im Rücken noch einmal besser schmecken.

„Auch wenn uns Punkte und Siege natürlich weiterhelfen, denke ich insgesamt deutlich langfristiger. Im Laufe der Saison kann noch so viel passieren, da gab es schon so viele Konstellationen.“

Kirchbergs Trainer Selim Denguezli

Ein Dreier würde dem TuS auch deswegen guttun, weil es in der Vorwoche beim Ligaauftakt in Linz eine 0:2-Niederlage gab und weil zwei Klatschen zu Beginn zwar noch keinen Druck, aber doch ein wenig erbauliches Gefühl mit Blick auf die Tabelle bedeuten würden. Oder? Denguezli wiegelt ab. Der weiß zwar auch, dass viele seiner Kollegen davon reden, dass es wichtig ist, gut in die Saison zu kommen, die Erfahrung hat ihn aber gelehrt, dass es im Laufe einer Spielzeit auf mehr als auf einen guten Start ankommt: „Auch wenn uns Punkte und Siege natürlich weiterhelfen, denke ich insgesamt deutlich langfristiger. Im Laufe der Saison kann noch so viel passieren, da gab es schon so viele Konstellationen.“

Aufeinandertreffen zweier Teams mit ganz unterschiedlichen Saisonverläufen﻿

Ein Beispiel hierfür ist sicherlich auch Gegner Hochwald. Der legte in der Vorsaison eine fulminante Hinrunde hin, war auf Tuchfühlung zum damaligen Spitzenreiter Mülheim-Kärlich und musste nach der Winterpause, auch aufgrund von personellen Problemen, abreißen lassen. Ein weiteres Beispiel ist aber auch der TuS Kirchberg selbst. Der stand relativ abgeschlagen auf einem Abstiegsplatz und kletterte dank einer starken Rückrunde noch ins Mittelfeld. Vor dem Hintergrund scheint Denguezlis Gelassenheit nachvollziehbar.

Gewinnen will er gegen Hochwald dennoch. Für die Feier danach ein bisschen, für die Zuschauer etwas mehr, aber vor allem für das Selbstvertrauen und das Selbstverständnis seiner Mannschaft. Dass die Aufgabe gegen Hochwald nicht leichter werden dürfte, als in der Vorwoche auf dem Linzer Kaiserberg, das weiß er: „Die sind vielleicht sogar noch etwas stärker, weil sie über eine Menge Erfahrung verfügen.“

Denguezli wird Änderungen in der Startformation vornehmen

Erfahrung, die auch der TuS in Form einiger gestandener Akteure hat, auch wenn durch den Hochzug einiger A-Jugendlicher ein kleiner Umbruch eingeläutet wurde. Der Kader ist jedenfalls breit aufgestellt, auch wenn mit Jannik Rode oder Florian Daum weiterhin wichtige Leistungsträger fehlen. Auch Julius Weiß, der unter der Woche in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln sollte, wird erst einmal passen müssen, zog sich im Kreispokal eine Verletzung zu. Dafür kehrt Casian Samoila zurück. Der war allerdings urlaubsbedingt drei Wochen komplett raus, dürfte für Samstag nur eingeschränkt eine Option werden. Andere sollen die werden. Denn Denguezli kündigt an, dass er auf ein, zwei Positionen Änderungen vornehmen wird. Wo, das verrät er nicht.