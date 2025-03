Für den TuS Kirchberg steht die zweite englische Woche in Folge an: Nach dem Rheinlandpokal-Viertelfinale in der Vorwoche reist die Mannschaft von Coach Artem Sagel am Mittwoch in der Rheinlandliga zum FV Morbach.

Es ist ohne Frage eine besondere Begegnung, wenn am Mittwoch (19.30 Uhr) der TuS Kirchberg beim FV Morbach gastiert. Für den TuS ist die Partie eines der wenigen Derbys in der Fußball-Rheinlandliga, hinzu kommt, dass es auf der Trainerposition Schnittmengen gab: Thorsten Haubst hatte zunächst acht Jahre lang den FV trainiert, war dann im Sommer zum TuS gewechselt, wo allerdings nach rund viereinhalb Monaten wieder Schluss war. „Auch die Spieler kennen sich natürlich untereinander, ich kenne Philipp gut“, sagt Kirchbergs Coach Artem Sagel über seinen Morbacher Trainerkollegen Philipp Frank, dessen Mannschaft sich nach einem kleinen Tief zu Beginn der Spielzeit mittlerweile stabilisiert und im oberen Mittelfeld festgesetzt hat.

Der TuS indes steckt trotz eines guten Starts nach der Winterpause mit sieben Punkten aus drei Spielen immer noch im Tabellenkeller fest, musste am Sonntag gegen Linz den späten Ausgleichstreffer hinnehmen: Erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit war das 2:2 gefallen – nach einem Eigentor durch Niklas Schneider. Vor allem aber auch nach einem leidenschaftlichen und guten Auftritt der Gastgeber, die es lediglich versäumt hatten, frühzeitig alles klarzumachen und das dritte Tor nachzulegen.

Und genau diese positiven Erkenntnisse will Sagel aus dem Spiel mitnehmen – und hofft, dass das auch bei seiner Mannschaft ankommt: „Natürlich waren die Köpfe nach dem späten Gegentor erst einmal unten, aber wir müssen auch sehen, was wir zuvor geleistet haben. Das war ein wirklich gutes Spiel und daran müssen wir auch in Morbach anknüpfen.“

Im Hinspiel hatte Kirchberg beim 0:3 nichts zu bestellen, allerdings wurde bei den jüngsten Auftritten der Sagel-Elf deutlich, dass Quervergleiche zur Hinrunde nur schwer möglich sind. Durch die Rückkehr von Jannick Rode hat die Viererkette noch einmal zusätzliche Stabilität und der Spielaufbau von hinten Qualität gewonnen. Tim Müller konnte in der Folge ins defensive Mittelfeld rücken, wo er sowohl durch seine Ruhe, seine Zweikampfstärke und seine Schnelligkeit im Spiel nach hinten und nach vorne eine enorm wichtige Komponente geworden ist.

Einige Optionen zum Wechseln gibt es

Aktuell fehlt es dem Kader allerdings noch ein wenig an Breite. Mit Marco Krenn und Matthias Haubst dürften aber zwei Akteure zumindest in absehbarer Zeit zurückkommen. Immerhin: Gegen Linz gab es keine weiteren Verletzungen, „abgesehen von den kleinen Wehwehchen“, wie es Sagel nennt. So erlitt Jonas Heimer relativ früh im Spiel einen Krampf, sollte aber am Mittwoch wieder fit sein.

Viel Gelegenheit zum Rotieren nach den zwei englischen Wochen in Folge wird der Kirchberger Trainer also nicht haben. „Klar, das ist schon eine Mehrbelastung, aber ich bin zuversichtlich, dass die Jungs das wegstecken und einige Optionen zum Rotieren habe ich dann ja schon“, sagt Sagel.