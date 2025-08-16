Es war das Wochenende des TuS Kirchberg: Nachdem zweite und dritte Mannschaft zur Einweihung des neuen Kunstrasens bereits gewonnen hatte, legte auch das Rheinlandligateam nach und bezwang die SG Hochwald mit 5:0. Man of the match: Jonas Heimer.

„Einen besseren Gegner hätte sich der TuS Kirchberg zu seiner Einweihung nicht wünschen können.“ Das sagte Fabian Mohsmann, Trainer der SG Hochwald, die sich beim Fußball-Rheinlandliga-Duell, das zugleich die Premiere auf dem frisch verlegten Kunstrasen war, fünf Gegentore hatte einschenken lassen. 5:0 (3:0) hieß es am Ende aus Sicht der Gastgeber, die damit einem erfolgreichen Wochenende – zuvor hatten bereits die zweite und die dritte Mannschaft gewonnen – die Krone aufsetzten.

„Ich habe vor der Saison gesagt, dass die jungen Jungs viel Spielzeit bekommen werden, weil ich von ihnen überzeugt bin.“

Kirchbergs Coach Selim Denguezli setzte im Mittelfeld auf die Jugend

Beim TuS hatte Trainer Selim Denguezli, wie im Vorfeld angekündigt, gegenüber der 0:2-Niederlage gegen Linz die eine oder andere Änderung vorgenommen. In der Viererkette spielte Danny Weber für Süleyman Özer, vorne Nico Wilki für André Spengler und im defensiven Mittelfeld baute der Coach komplett auf die Jugend: Neben dem 17-jährigen Louis Wilki lief der 19-jährige Kevin Engelmann auf. „Ich habe vor der Saison gesagt, dass die jungen Jungs viel Spielzeit bekommen werden, weil ich von ihnen überzeugt bin“, so Denguezli. Und vor allem Engelmann gab ihm das Vertrauen mit einer überragenden Zweikampfquote zurück.

Aber der Trainer wollte an diesem späten Nachmittag gar niemanden hervorheben, lobte das Kollektiv, von der Defensive bis zur Offensive. Allerdings gab es durchaus Spieler, die ein Sonderlob verdient hatten. Der erwähnte Engelmann, aber auch Jonas Heimer. Der lief im Sturm neben Nico Wilki auf, bereitete zwei Treffer vor und trug sich zweimal selbst in die Torschützenliste ein. Das honorierten die Zuschauer dann auch mit lautem Applaus, als Heimer nach 72. Minuten ausgewechselt wurde.

Bei den Gästen fehlten insgesamt zwölf Spieler

Die Optionen, in der Startformation zu rotieren, hatte Hochwalds Coach nicht. Da fehlten insgesamt zwölf Akteure, auf der Bank saßen ausnahmslos Spieler aus der zweiten Mannschaft, die in der B-Klasse spielt. Zu Beginn der Partie war das nicht unbedingt erkennbar, denn die Gäste ließen den Ball ordentlich durch die eigenen Reihen laufen, kombinierte sich bis ins letzte Drittel, ließ es da aber an der nötigen Zielstrebigkeit vermissen. „Ich denke, wir haben das 30 Minuten wirklich ordentlich gemacht“, befand Mohsmann, der in dieser Phase zumindest zwei erwähnenswerte Angriffe seiner Mannschaft sah: Nach zehn Minuten war es Till Weber, der sich schön über die linke Seite durchsetzte, zwei Kirchberger Abwehrspieler stehen ließ, dann aber schon zu nah an TuS-Schlussmann Tizian Christ war, der den Ball entschärfen konnte. Auch die nächste Offensivaktion gehörte den Gästen: Ein Freistoß aus rund 26 Metern, getreten von Matthias Burg, segelte nur knapp am Pfosten vorbei (17.).

Doch mit zunehmender Spieldauer schlug das Pendel mehr und mehr in Richtung der Hausherren aus, die binnen siebe Minuten aus einem 0:0 ein 3:0 machten: Zunächst war es Heimer, der beim 1:0 eine Vorarbeit von Dennis Schröder verwertete (31.), und beim 2:0 seine Klasse unterstrich, als er erst seinen Gegenspieler mit einem doppelten Haken stehenließ, um anschließend den Keeper zu tunneln (36.). Das 3:0 markierte Schröder (38.) – und die Partie war eigentlich bereits gelaufen.

„Ohne dass ich die Leistung von Kirchberg schmälern will, sie haben absolut verdient gewonnen, aber in der Klasse kommen noch ganz andere Kaliber auf uns zu.“

Hochwalds Trainer Fabian Mohsmann﻿

Sowohl bei den drei Treffern als auch bei den folgenden Toren, die beide Heimer, einmal für Jannik Auler (60.) und einmal für Nico Wilki (71.), auflegte, wurde eins deutlich: Die Hochwälder Defensive war an diesem Tag alles andere als sattelfest, machte es den Kirchbergern zu einfach, zu Toren zu kommen. „Und die haben wir dieses Mal wirklich konsequent genutzt“, sagte Denguezli. Sein Gegenüber nahm seine unerfahrene Abwehr in Schutz, machte aber auch deutlich, dass es gegen Mannschaft mit einer noch höheren Offensivpower noch deutlicher enden könnte. „Ohne dass ich die Leistung von Kirchberg schmälern will, sie haben absolut verdient gewonnen, aber in der Klasse kommen noch ganz andere Kaliber auf uns zu“, so Mohsmann, dessen Team kommende Woche Rot-Weiss Wittlich zu Gast hat.

Den Hausherren war’s egal, die wechselten nach der Partie vom Sportplatz auf die Mallorcaparty – und feierten mit dem erhofften Sieg im Rücken.

TuS Kirchberg – SG Hochwald 5:0 (3:0)

Kirchberg: Christ – Weber, Müller, Kerzan (78. Fothen), Jannasch (72. Özer) – Auler (78. Milz), Engelmann, L. Wilki, Schröder (78. Wilbert) – N. Wilki, Heimer (72. Spengler).

Hochwald: Grub – Webel, Lauer (78. Steffes), Weber, Lübbers (67. Eisenbarth) – R. Mohsmann, Burg – Bidon, Lenz, Mertinitz (80. Baumeister) – Dres (65. Merling).

Schiedsrichter: Henning Reif (St. Sebastian).

Zuschauer:﻿ 350.

Tore: 1:0 und 2:0 Jonas Heimer (31., 36.), 3:0 Dennis Schröder (38.), 4:0 Jannik Auler (60.), 5:0 Nico Wilki (71.).