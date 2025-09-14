Der Jubel bei allen, die es mit der Mannschaft in Gelb hielten, war groß, als Silas Wilbert den Ball in der 89. Minute zum 3:1 für den gastgebenden TuS Kirchberg über die Linie drückte. Vor allem, weil der Treffer gleichbedeutend mit dem Endstand in der Fußball-Rheinlandliga-Partie gegen den FC Bitburg war, aber eben auch, weil bis zu diesem Zeitpunkt nur bedingt absehbar war, dass die Hausherren das Spiel problemlos nach Hause bringen.

„Es hätte sicherlich zwischenzeitlich in beide Richtungen kippen können“, befand Bitburgs Trainer Fabian Ewertz, der allerdings das Momentum eher nach dem zwischenzeitlichen 1:1 und auch unmittelbar nach Wiederanpfiff bei seiner Mannschaft sah. Auch sein Kirchberger Gegenüber Selim Denguezli machte in der Partie verschiedene Phasen aus. Die erste beispielsweise ging an die Hausherren, die in den ersten Minuten besser ins Spiel gekommen waren – obwohl Denguezli gegenüber dem 1:1 in Andernach in der Vorwoche die eine oder andere Umstellung vorgenommen hatte: Für den urlaubenden Jonas Heimer und für Jannik Auler spielten Erik Milz und André Spengler, für Tim Fothen rückte Danny Weber in die Viererkette.

Erste beide Treffer fallen in gute Phasen des Gegners

Der Bitburger Treffer fiel da ein wenig aus dem Nichts und war das Ergebnis eines individuellen Fehlers: Der sonst starke Kevin Engelmann hatte im Mittelfeld einen Ball vertändelt, der FC schnell umgeschaltet, der Ball landete bei Simon Floß, der die Kugel kompromisslos in den langen Winkel donnerte (8.). Anschließend waren die Gäste etwas griffiger, hätten laut Ewertz das 2:0 nachlegen müssen, „aber vorne haben wir aktuell außer Simon einfach keinen, der Tore schießt“. Eine Aussage, die sich in der Folgezeit durchaus noch bewahrheiten sollte. Denn die Bitburger spielten zwar immer wieder schnell und schnörkellos nach vorne, wo allerdings die nötige Kaltschnäuzigkeit fehlte.

Dass Kirchbergs Stürmer Nico Wilki die hat, stellte er bereits in den ersten Partien unter Beweis – und er unterstrich es auch gegen Biburg: Nach einem Zuckerpass von Tim Müller spitzelte er den Ball mit der Pike an Bitburgs Schlussmann Tim Kieren vorbei zum 1:1 ins Netz (24.). Es war schon Wilkis fünftes Saisontor. Anschließend verflachte die Partie zusehends, beide Mannschaften rieben sich im Mittelfeld auf, allerdings waren es die Gäste, die in dieser Phase zumindest zwei nennenswerte Chancen verbuchen konnten: Nach einem Freistoß von Jannik Nosbisch kam der aufgerückte Außenverteidiger David Hoor frei zum Kopfball, setzte die Kugel allerdings deutlich übers Tor (26.). Ebenfalls in die Kategorie „Hundertprozentige“ fiel die Möglichkeit von Floß, der auf der linken Seite das Laufduell gegen Yannik Kerzan für sich entschied und danach eigentlich freie Schussbahn gehabt hätte. Doch statt selbst den Abschluss zu suchen, legte er quer auf Joshua Bierbrauer, der die Kugel deutlich übers Tor donnerte.

Denguezli bringt mit Auswechslungen Schwung in die Offensive

Dennoch war Denguezli mit den ersten 45 Minuten zufrieden, sah sein Team mit der besseren Spielanlage, insgesamt gefälliger. Die Phase retteten die Hausherren allerdings nicht in Hälfte zwei, kamen viel zu passiv aus der Kabine und mussten die eine oder andere brenzlige Situation, darunter ein Abseitstor Bierbrauers, überstehen. „Da können wir es wieder in unsere Richtung drehen“, haderte Ewertz.

Stattdessen kamen die Hausherren dann wieder besser auf, Denguezli brachte durch die Einwechslung von Auler, der für den über weite Strecken glücklosen Erik Milz kam, und von Jannick Rode frischen Schwung und, zumindest an diesem Tag, mehr Qualität ins Offensivspiel. Schon vier Minuten später machte sich das bezahlt, denn Rode versenkte einen Weber-Freistoß per Kopf zum 2:1 in die Maschen (76.). Bitburg versuchte zwar anschließend noch einmal alles, um zum Ausgleich zu kommen, schaffte es aber nicht mehr, gefährlich ins letzte Drittel vorzustoßen. Stattdessen setzten die Hausherren den Schlusspunkt durch Wilbert auf eine Partie, die in verschiedenen Phasen in verschiedene Richtungen hätte ausschlagen können.

TuS Kirchberg – FC Bitburg 3:1 (1:1)

Kirchberg: Christ – Özer (90.+2 Weiß), Kerzan, Reifenschneider, Weber – Müller, Engelmann – Spengler (71. Rode), Louis Wilki (71. J. Auler), Milz (62. S. Wilbert) – N. Wilki (90.+3 Fothen).

Bitburg: Kieren – Hoor (75. Delgado), Alff, Koch – Morbach (78. Wagner), Fisch, Nosbisch (78. Mourad), Müller (86. Teah) – Sterges – Bierbrauer, Floß (90. Schneemilch).

Schiedsrichter: Luis Herig (Salmrohr).

Zuschauer: 244.

Tore: 0:1 Simon Floß (8.), 1:1 Nico Wilki (24.), 2:1 Jannick Rode (76.), 3:1 Silas Wilbert (89.).