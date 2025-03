Es läuft derzeit rund beim TuS Kirchberg: Im Fußball-Rheinlandpokal hat die Mannschaft von Coach Artem Sagel das Halbfinale erreicht, setzte sich unter der Woche gegen Ligakonkurrent Trier-Tarforst 1:0 durch, und auch in der Rheinlandliga ist der TuS in diesem Jahr noch ungeschlagen, holte zuletzt gegen Immendorf und Hochwald zwei Siege in Folge. Weil aber auch die Konkurrenz punktete, steht Kirchberg vor dem Kellerduell am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den VfB Linz weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Die Gäste indes verschafften sich durch den Sieg gegen Westerburg in der Vorwoche ein Minipolster von drei Zählern – auf Kirchberg und Schweich auf den ersten Abstiegsplätzen.

Diese Konstellation zeigt auch, wie wichtig die Partie am Sonntag für beide Mannschaften ist. „Wobei es eigentlich nur noch wichtige Spiele gibt“, sagt Sagel, wohlwissend, dass sein Team im Abstiegskampf noch einige Siege wird einfahren müssen, gegen direkte Konkurrenten ebenso wie gegen Mannschaften von oben.

Samoila und Schneider bei Kirchberg, Klein und Rott bei Linz kommen zurück

Den Gästen geht es da allerdings ähnlich. Die sind mit vier Punkten ins Jahr gestartet, hatten es beim Nachholspiel gegen Schneifel (0:2) und auch beim 2:2 gegen Schweich verpasst, sich entscheidend abzusetzen. Dennoch sieht Coach Thomas Schuster seine Mannschaft auf einem guten Weg, fand gerade den Auftritt beim 4:0 gegen Westerburg sehr reif. „Das müssen wir jetzt bestätigen, müssen robust und aggressiv sein“, sagt der VfB-Trainer, der die Gastgeber ähnlich robust, aber auch mit enormem Tempo im Spiel nach vorne erwartet. „Mit Florian Daum und Jonas Heimer haben sie extrem erfahrene Spieler, da müssen wir hellwach sein, klare Bälle spielen“, fordert Schuster.

Besagten Heimer hatte Sagel unter der Woche im Pokal zunächst einmal geschont, ihn erst nach gut einer Stunde eingewechselt. Das dürfte gegen Linz anders sein. Da stehen dem TuS-Trainer auch Niklas Schneider und Casian Samoila wieder zur Verfügung, „sodass wir wieder deutlich mehr Optionen haben“, so Sagel.

„Die Restverteidigung ist bei uns immer ein Thema. Wir sind eine Mannschaft, die über Ballbesitz kommt, und da musst du auch zusehen, dass du den Umschaltmoment kontrollierst.“

Linz’ Coach Thomas Schuster

Bei den Gästen dürfte Kapitän Niklas Klein nach Verletzung wieder in den Kader rücken, auch Moritz Rott könnte zu einer Option werden. Meris Siljkovic ist noch ein Spiel gesperrt, greift erst kommende Woche wieder ein. Ob Schuster auf sein zuletzt bewährtes 3-4-3-System setzen wird, lässt er noch offen. Gegen Westerburg funktionierte das gut. „Die Restverteidigung ist bei uns immer ein Thema. Wir sind eine Mannschaft, die über Ballbesitz kommt, und da musst du auch zusehen, dass du den Umschaltmoment kontrollierst“, sagt Schuster.

Dass die Gastgeber sich vor allem durch ihr schnelles Umschaltspiel nach Balleroberung auszeichnen, ist Schuster bewusst. Im Hinspiel hatte seine Mannschaft das gut im Griff, gewann relativ deutlich 4:2. „Allerdings wissen wir sehr genau, dass uns dieses Mal ein ganz anderes Spiel, ein ganz anderer Gegner erwartet“, so Schuster. Das jedenfalls hofft auch Sagel, der den dritten Ligaerfolg in Folge verbuchen will – der wäre gleichbedeutend damit, nach Punkten mit Linz gleichzuziehen.