Acht Punkte hat Kirchberg in den ersten fünf Rheinlandligaspielen gesammelt. Eine Bilanz, mit der Coach Selim Denguezli zufrieden ist. Am Sonntag gegen Bitburg sollen die nächsten Zähler her – dann allerdings ohne Jonas Heimer.

Eigentlich will sich Selim Denguezli gar nicht so intensiv mit den Ausfällen beschäftigen, auch wenn ihm bewusst ist, dass dem TuS Kirchberg aktuell einige wichtige Spieler fehlen: Florian Daum, Dennis Schröder, Maximilian Jannasch, Casian Samoila, Niklas Schneider, die Liste der Akteure, die mittel- und teilweise langfristig ausfallen, ist lang – und muss vor den kommenden beiden Partien der Fußball-Rheinlandliga, also auch vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den FC Bitburg, um einen weiteren wichtigen Akteur ergänzt werden. Jonas Heimer wird aus privaten Gründen zwei Wochen fehlen. „Das war vorher bekannt, kommt für uns also nicht überraschend“, sagt Denguezli – und schiebt hinterher: „Der Kader ist aktuell groß genug, sodass die Ausfälle gar nicht so sehr aufgefallen sind.“

Erik Milz, André Spengler oder Silas Wilbert als mögliche Alternativen zum Kapitän

Dass ein Jonas Heimer mit seiner Spielweise nicht eins zu eins zu ersetzen sein wird, das weiß er, merkt aber an, dass der Kapitän (übernahm die Rolle für den Langzeitverletzten Florian Daum) bereits in anderen Partien, beispielsweise beim 3:1 gegen Wissen, früher vom Platz musste und der TuS das dennoch kompensiert bekam. Und er ist optimistisch, dass das auch dieses Mal gelingen wird, gerade, weil er in der Offensive genügend Alternativen sieht: André Spengler beispielsweise machte nach seiner Einwechslung gegen Andernach ein gutes Spiel, auch Erik Milz oder Silas Wilbert könnten Optionen sein.

Noch keine Option ist indes Außenbahnspieler Dennis Schröder, der weiterhin mit muskulären Problemen zu kämpfen hat, der aber wohl als Erster von der Verletztenliste gestrichen werden kann. „Mit etwas Glück steigt er nächste Woche wieder ein“, sagt sein Coach. Samoila sollte eigentlich gegen Andernach schon im Kader sein, könnte allerdings auf die Liste der Langzeitverletzten rücken, weil sich die anfangs als muskulär eingestufte Verletzung doch als etwas Hartnäckigeres entpuppt hat. „Da könnte es auch in die Richtung einer Entzündung gehen. Er kann zwar laufen, aber an einen Einsatz ist da nicht zu denken“, so der Trainer.

„Für mich sind sie das Paradebeispiel für eine Rheinlandliga-Männermannschaft.“

Kirchbergs Coach Selim Denguezli über Gegner Bitburg

Der hat also, abgesehen von Heimer, den gleichen Kader wie beim 1:1 gegen Andernach zur Verfügung – und hofft gegen eine erfahrene Bitburger Mannschaft auf einen ähnlich couragierten Auftritt. Vor allem mit Hälfte eins und mit der Schlussphase war er zufrieden, fand sein Team nach der Pause aber zu passiv. „Diese Phasen müssen wir versuchen, auf ein Minimum zu reduzieren“, sagt er. Gerade gegen Bitburg wird das seines Erachtens nötig sein, denn die Partie stuft er als „eine der bislang schwersten Aufgaben“ ein.

Die Gäste aus der Eifel waren etwas behäbig aus der Sommerpause gekommen, spielten beispielsweise nur 1:1 gegen Aufsteiger SG Arzfeld, trotzten aber Mülheim-Kärlich einen Punkt ab und gewannen in der Vorwoche mit 2:1 gegen Laubach. „Für mich sind sie das Paradebeispiel für eine Rheinlandliga-Männermannschaft“, sagt Denguezli – und fordert von seinem Team, dem mit Intensität und Zweikampfhärte entgegenzutreten.

Wird der TuS wieder Pokalschreck für die TuS?

In der dritten Runde des Rheinlandpokals trifft der TuS Kirchberg auf den Tabellenführer der Oberliga, die TuS Koblenz. Die Partie ist auf Mittwoch, 8. Oktober, 19.30 Uhr, terminiert, allerdings können sich beide Vereine noch auf eine Verlegung einigen. Kirchbergs Coach Selim Denguezli, der selbst zu seiner aktiven Zeit beim FC Karbach regelmäßig auf die TuS getroffen ist, freut sich auf das besondere Duell, weiß aber, dass sich andere noch mehr darüber freuen werden: „Ich glaube, im Verein ist man sehr froh über das Los. Die TuS ist aber auch ein toller Verein mit starker Fanbase. Allerdings werden die Rollen klar verteilt sein.“

Das letzte Aufeinandertreffen gab es übrigens im November 2022, damals in der zweigeteilten Oberliga. Da gewann die TuS in Kirchberg mit 4:0, im letzten Pokal-Duell im Jahr 2015, zu der Zeit war Kirchberg Bezirks- und die TuS Oberligist, schlug der Underdog den haushohen Favoriten mit 2:1 – nach Toren von Alex Singer und Patrick Sehn-Henn.