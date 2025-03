Immer wieder wies Artem Sagel, Coach des TuS Kirchberg, seine Mannschaft darauf hin, nicht zu tief zu stehen, sich nicht so sehr in die eigene Hälfte drängen zu lassen. Und auch den Zuschauern schwante in Halbzeit zwei Böses. „Die betteln um ein Gegentor“, hieß es da. Besagtes Gegentor fiel dann auch in der zweiten Minute der Nachspielzeit und brachte Gast VfB Linz den späten Ausgleichstreffer zum 2:2 (2:1) und einen durchaus glücklichen Punktgewinn im Kellerduell der Fußball-Rheinlandliga.

Besagtes Gegentor kam auch durchaus kurios daher: Nur eine Minute nach seiner Einwechslung kam der groß gewachsene Michael Fiebiger zum Kopfball, brachte den aufs Kirchberger Tor, wo sich Keeper Tizian Christ und Niklas Schneider uneins waren und plötzlich hatte die Kugel die Torlinie überquert. Da Schneider zuletzt am Ball gewesen war, wurde der Treffer als Eigentor gewertet. Und er war folgerichtig. Denn in Halbzeit zwei hatten die Gastgeber, die bis zur Pause alles im Griff gehabt hatten, insgesamt zu wenig gemacht, hatten sich zu sehr in die eigene Hälfte drängen lassen und dem Gast aus Linz die Spielkontrolle komplett überlassen.

Wir waren immer einen Schritt zu spät, haben überhaupt keine Ruhe in unser Spiel bekommen.

Linz’ Trainer Thomas Schuster zu Hälfte eins

Das alles wäre nicht nötig gewesen. Der VfB war zwar bereits nach zwei Minuten durch einen Treffer von Manuel Rott, dem eine schöne Kombination vorausgegangen war, in Führung gegangen, hatte aber anschließend nur noch wenig Zugriff auf das Spiel bekommen. „Wir waren immer einen Schritt zu spät, haben überhaupt keine Ruhe in unser Spiel bekommen“, monierte Linz’ Trainer Thomas Schuster.

Auch das frühe 1:0 und ordentliche Anfangsminuten halfen nicht dabei. Kirchberg lief nach dem Rückschlag hoch an, störte den Spielaufbau der Gäste schon früh und ließ deren Ballbesitzfußball gar nicht erst zu. Schon nach acht Minuten hatte Tim Müller den Ausgleich auf dem Fuß: Nach Vorarbeit von Jannick Rode und Lukas Gohres kam er aus halbrechter Position zum Abschluss, setzte den Ball aber knapp neben den langen Pfosten. Kurz darauf war es Florian Daum, der Jan Lück im Linzer Kasten aus kurzer Distanz prüfte (15.); auch die anschließende Ecke brachte Gefahr: Erik Milz kam frei zum Kopfball, setzte die Kugel aber aufs Tornetz.

Kirchberg erarbeitet sich ein deutliches Chancenplus – und belohnt sich

Nach 25 Minuten belohnten sich die Hausherren dann für ihr Engagement: Mit einem überlegten Pass hebelte Jonas Heimer die gesamte Linzer Defensive aus, Daum stand frei vorm Keeper und zirkelte den Ball überlegt zum 1:1 ins lange Eck. Und der TuS ließ nicht nach, presste weiter hoch, spielte schnell und schnörkellos nach vorne, hatte durch Danny Weber, der nur die Unterkante der Latte traf, die Führung auf dem Fuß (27.), die dann kurz vor der Pause verdientermaßen auch fiel: Wieder war es Heimer, der Daum bediente, der wiederum auf den eingelaufenen Milz passte – und der vollstreckte zur Pausenführung (42.). „Da können wir froh sein, dass wir nicht höher zurückliegen“, sagte Schuster aus gutem Grund.

Doch nach Wiederanpfiff wandelte sich das Bild. Kirchberg zog sich mit elf Mann in die eigene Hälfte zurück, überließ Linz den Ball und lauerte auf Umschaltmomente. Der Plan ging auch lange Zeit auf, denn die Gäste wussten mit dem Ballbesitz nicht allzu viel anzufangen, kamen kaum gefährlich ins letzte Drittel, weil es an Präzision fehlte und weil meist ein Kirchberger Bein schneller am Ball war. Lediglich einmal wurde es gefährlich: Nach einer Ablage von Manuel Rott auf Luca Kirschbaum donnerte der den Ball aus 14 Metern deutlich übers Tor (54.). Kirchberg indes hatte immer wieder über den eingewechselten Jannik Auler oder über den schnellen Müller Umschaltsituationen, spielte die aber auch nicht gut genug aus beziehungsweise war im Abschluss zu harmlos.

Gut gespielt, aber es war mehr drin.

Kirchbergs Trainer Artem Sagel nach dem Remis

Und dann kam es, wie es kommen musste: Mit der vorletzten Aktion kam Linz zum Ausgleich. „Bitter“, beschrieb es Sagel, dessen Team allerdings im Gegenzug und erneut durch Auler sogar noch das 3:2 auf dem Fuß hatte, doch der Offensivmann scheiterte zweimal. Und so blieb für den TuS-Coach die Erkenntnis: „Gut gespielt, aber es war mehr drin.“

TuS Kirchberg - VfB Linz 2:2 (2:1)

Kirchberg: Christ – Weber (61. Özer), Reifenschneider, Rode, Schröder – Schneider, Müller – Milz, J. Heimer (61. Samoila), Gohres (46. J. Auler) – F. Daum.

Linz: Lück – Schlebach, Klein, Juniku (46. J. Kirschbaum/A. Siljkovic) – Mamuti, Krupp, Becker, Mo. Rott (90.+1 Fiebiger) – L. Kirschbaum – Schopp, Ma. Rott.

Schiedsrichter: Veron Besiri (Trier).

Zuschauer: 160.

Tore: 0:1 Kirschbaum (2.), 1:1 F. Daum (25.), 2:1 Milz (42.), 2:2 Schneider (90.+2/Eigentor).