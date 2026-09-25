Heimspiel gegen Trier-Tarforst
Kirchberg muss einige Wochen ohne Heimer auskommen
Der TuS Kirchberg muss einige Wochen ohne seinen Spielmacher Jonas Heimer (in Gelb) auskommen, er hat sich einen Bänderriss im S
Der TuS Kirchberg muss einige Wochen ohne seinen Spielmacher Jonas Heimer (in Gelb) auskommen, er hat sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen.
Manfred Böhmer/balu

Die Situation beim TuS Kirchberg ist derzeit alles andere als gut. Dennoch soll in den kommenden Wochen der Turnaround eingeleitet und im Idealfall damit schon am Sonntag im Heimspiel gegen Trier-Tarforst begonnen werden.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist derzeit sicherlich nicht einfach für Selim Denguezli, Optimismus zu versprühen. Da ist einmal die Tabellensituation mit dem vorletzten Rang in der Fußball-Rheinlandliga, da ist zum anderen die angespannte Personalsituation, die in der Vorwoche bei der 0:2-Niederlage in Andernach ihren Höhe- beziehungsweise Tiefpunkt fand.
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