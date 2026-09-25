Heimspiel gegen Trier-Tarforst Kirchberg muss einige Wochen ohne Heimer auskommen Sina Ternis 25.09.2026, 07:00 Uhr

i Der TuS Kirchberg muss einige Wochen ohne seinen Spielmacher Jonas Heimer (in Gelb) auskommen, er hat sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Manfred Böhmer/balu

Die Situation beim TuS Kirchberg ist derzeit alles andere als gut. Dennoch soll in den kommenden Wochen der Turnaround eingeleitet und im Idealfall damit schon am Sonntag im Heimspiel gegen Trier-Tarforst begonnen werden.

Es ist derzeit sicherlich nicht einfach für Selim Denguezli, Optimismus zu versprühen. Da ist einmal die Tabellensituation mit dem vorletzten Rang in der Fußball-Rheinlandliga, da ist zum anderen die angespannte Personalsituation, die in der Vorwoche bei der 0:2-Niederlage in Andernach ihren Höhe- beziehungsweise Tiefpunkt fand.







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