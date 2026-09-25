Die Situation beim TuS Kirchberg ist derzeit alles andere als gut. Dennoch soll in den kommenden Wochen der Turnaround eingeleitet und im Idealfall damit schon am Sonntag im Heimspiel gegen Trier-Tarforst begonnen werden.
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Es ist derzeit sicherlich nicht einfach für Selim Denguezli, Optimismus zu versprühen. Da ist einmal die Tabellensituation mit dem vorletzten Rang in der Fußball-Rheinlandliga, da ist zum anderen die angespannte Personalsituation, die in der Vorwoche bei der 0:2-Niederlage in Andernach ihren Höhe- beziehungsweise Tiefpunkt fand.