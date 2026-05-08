Eigentlich ist der TuS Kirchberg in der Rheinlandliga gerettet. Doch Coach Selim Denguezli will alle Eventualitäten ausräumen und am Ende keinesfalls auf dem fünftletzten Platz stehen. Am Sonntag geht’s für sein Team daheim gegen Schneifel.
Lesezeit 3 Minuten
Natürlich weiß auch Selim Denguezli, dass eigentlich nichts mehr passieren kann. „Aber das Wort eigentlich sagt ja dann auch aus, dass es eben noch nicht ganz sicher ist“, so der Coach des TuS Kirchberg. Denn immer noch können sich die Mannschaften aus der kompletten zweiten Tabellenhälfte der Fußball-Rheinlandliga nicht ganz entspannt zurücklehnen, weil eben immer noch die Option besteht, dass zwei Rheinland-Teams aus der Oberliga absteigen, ...