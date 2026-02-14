Der TuS Kirchberg zeigte im Test gegen Oberligist Gau-Odernheim eine starke Leistung, unterlag aber 1:2. Der Auftritt jedenfalls stimmt Coach Selim Denguezli positiv, allerdings bangt er für den Auftakt noch um zwei Stammspieler.
Lesezeit 1 Minute
Nach dem Dämpfer in der Vorwoche beim 1:2 gegen den Bezirksligisten SV Untermosel ist die Stimmungslage beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg in dieser Woche wieder deutlich besser. Die Mannschaft von Coach Selim Denguezli unterlag zwar im letzten Test der Wintervorbereitung, zeigte beim 1:2 gegen den Oberligisten TSV Gau-Odernheim aber eine gute Leistung.