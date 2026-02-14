1:2 gegen Gau-Odernheim Kirchberg kommt rechtzeitig in den Wettkampfmodus Sina Ternis 14.02.2026, 19:26 Uhr

i Dieses Mal zog Selim Denguezli, Coach des TuS Kirchberg, ein deutlich positiveres Fazit als noch in der Vorwoche. Beim 1:2 gegen Oberligist TSV Gau-Odernheim hatte seine Mannschaft eine gute Leistung gezeigt. Jörg Niebergall

Der TuS Kirchberg zeigte im Test gegen Oberligist Gau-Odernheim eine starke Leistung, unterlag aber 1:2. Der Auftritt jedenfalls stimmt Coach Selim Denguezli positiv, allerdings bangt er für den Auftakt noch um zwei Stammspieler.

Nach dem Dämpfer in der Vorwoche beim 1:2 gegen den Bezirksligisten SV Untermosel ist die Stimmungslage beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg in dieser Woche wieder deutlich besser. Die Mannschaft von Coach Selim Denguezli unterlag zwar im letzten Test der Wintervorbereitung, zeigte beim 1:2 gegen den Oberligisten TSV Gau-Odernheim aber eine gute Leistung.







