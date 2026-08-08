2:4-Niederlage bei SG Hochwald Kirchberg kommt erst in Hälfte zwei im Spiel an Sina Ternis 08.08.2026, 22:55 Uhr

i Maximilian Jannasch war einer der Spieler, die in Hentern zur Pause runter mussten. Das nutzte am Ende aber nichts, der TuS Kirchberg unterlag bei der SG Hochwald mit 2:4. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Eine gute Halbzeit reicht oft nicht, das musste auch der TuS Kirchberg erfahren, der sich beim 2:4 bei der SG Hochwald schon nach 45 Minuten ein 1:3 eingehandelt hatte. Nach der Pause wurde es besser, die Chancenverwertung blieb aber schlecht.

Auf unbekanntem Terrain und gegen einen homogenen Gegner stabil zu stehen, das war der Grund dafür, dass sich Selim Denguezli beim Gastspiel seines TuS Kirchberg bei der SG Hochwald und auf dem Rasen in Hentern für ein 3-4-3-System entschieden hatte. Dieses System war allerdings laut Coach nicht der Grund dafür, dass seine Mannschaft die Partie mit 2:4 (1:3) verlor.







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