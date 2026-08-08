Eine gute Halbzeit reicht oft nicht, das musste auch der TuS Kirchberg erfahren, der sich beim 2:4 bei der SG Hochwald schon nach 45 Minuten ein 1:3 eingehandelt hatte. Nach der Pause wurde es besser, die Chancenverwertung blieb aber schlecht.
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Auf unbekanntem Terrain und gegen einen homogenen Gegner stabil zu stehen, das war der Grund dafür, dass sich Selim Denguezli beim Gastspiel seines TuS Kirchberg bei der SG Hochwald und auf dem Rasen in Hentern für ein 3-4-3-System entschieden hatte. Dieses System war allerdings laut Coach nicht der Grund dafür, dass seine Mannschaft die Partie mit 2:4 (1:3) verlor.