2:4-Niederlage bei SG Hochwald
Kirchberg kommt erst in Hälfte zwei im Spiel an
Maximilian Jannasch war einer der Spieler, die in Hentern zur Pause runter mussten. Das nutzte am Ende aber nichts, der TuS Kirc
Maximilian Jannasch war einer der Spieler, die in Hentern zur Pause runter mussten. Das nutzte am Ende aber nichts, der TuS Kirchberg unterlag bei der SG Hochwald mit 2:4.
DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Eine gute Halbzeit reicht oft nicht, das musste auch der TuS Kirchberg erfahren, der sich beim 2:4 bei der SG Hochwald schon nach 45 Minuten ein 1:3 eingehandelt hatte. Nach der Pause wurde es besser, die Chancenverwertung blieb aber schlecht.

Lesezeit 3 Minuten
Auf unbekanntem Terrain und gegen einen homogenen Gegner stabil zu stehen, das war der Grund dafür, dass sich Selim Denguezli beim Gastspiel seines TuS Kirchberg bei der SG Hochwald und auf dem Rasen in Hentern für ein 3-4-3-System entschieden hatte. Dieses System war allerdings laut Coach nicht der Grund dafür, dass seine Mannschaft die Partie mit 2:4 (1:3) verlor.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison
Jetzt anmelden!
Newsletter zur Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport