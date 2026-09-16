2:4 gegen die FV Morbach Kirchberg kassiert im Derby sechste Saisonniederlage Sina Ternis 16.09.2026, 22:58 Uhr

i Die Enttäuschung steht Patrick Sehn-Henn (gelbes Trikot) ins Gesicht geschrieben. Hier kassiert sein TuS Kirchberg das 0:2, am Ende stand gegen die FV Morbach eine 2:4-Niederlage. DENNIS IRMITER

Sieben Spiele, sechs Niederlagen, so die Bilanz des TuS Kirchberg in der Fußball-Rheinlandliga. Die Mannschaft von Selim Denguezli musste sich im Derby der FV Morbach vollkommen verdient mit 2:4 geschlagen.

Allerspätestens nach 55 Minuten war die Hoffnung, dass das Derby gegen die FV Morbach dafür herhalten könnte, die Durststrecke zu beenden, dahin. Da nämlich erzielte Noah Lorenz per abgefälschter Bogenlampe das 0:4 aus Sicht des TuS Kirchberg, dessen sechste Saisonniederlage in der Fußball-Rheinlandliga damit besiegelt war.







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