TuS verliert mit 1:2 Kirchberg ist Arzfelds erster Drei-Punkte-Lieferant 12.10.2025, 10:46 Uhr

i Symbolfoto Verein/RZ-Grafik/Svenja Wolf

Es sind die Geschichten, die so oft passieren nach einem starken Spiel: Auf eine ganz starke Leistung bei der 1:2-Rheinlandpokal-Niederlage gegen die TuS Koblenz am Mittwoch folgte in der Liga der Rückschlag für den TuS Kirchberg beim Letzten.

Vielleicht ist genau das passiert, was Pessimisten oder auch Realisten vorausgesagt hätten, wenn sie im Vorfeld eine Prognose zur Rheinlandligapartie zwischen der SG Arzfeld und dem TuS Kirchberg hätten abgeben müssen. Da ist auf der einen Seite der noch sieglose Tabellenletzte, da ist auf der anderen Seite eine Mannschaft, die unter der Woche im Rheinlandpokal und bei der knappen 1:2-Niederlage gegen den Oberligisten TuS Koblenz das wohl beste ...







