Erfahrene Spieler haben aufgehört, andere sind verletzt oder stehen nur noch teilweise zur Verfügung – und so geht der Umbruch beim TuS Kirchberg auch in der kommenden Rheinlandligasaison weiter.
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Der Verjüngungsprozess beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg geht weiter: Mit Yannik Kerzan, Torsten Resch und Niklas Schneider haben drei erfahrene Spieler ihre Karriere beendet, mit Damyen Müller, Kian Berg und Ferdinand Sahm kommen junge Akteure dazu, zudem ist Routinier Florian Daum nach seiner Knieverletzung noch relativ weit von einem Comeback entfernt, Jonas Heimer wird aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr durchgängig ...