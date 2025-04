Verlieren verboten – so lautet auf beiden Seiten die Devise, wenn am Sonntag (15.30 Uhr) der TuS Kirchberg den VfB Wissen empfängt. Drei Punkte trennen die beiden Mannschaften in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga, drei Punkte liegt der Gast vor den Gastgebern, drei Punkte, die aktuell den Unterschied machen zwischen über und unter dem Strich stehen. Das bedeutet auch: Im Falle eines Kirchberger Sieges mit mindestens zwei Toren Unterschied, käme es zu einem Positionswechsel, weil der TuS das bessere Torverhältnis aufweist, was bei der Endabrechnung aber keine Rolle spielt.

Es geht aber eben auch und vor allem um den psychologischen Aspekt, dem im Abstiegskampf eine nicht zu unterschätzende Rolle zufällt. Derzeit dürften auf dieser Ebene die Voraussetzungen bei den Gastgebern bessere sein als bei den Gästen. Weil die deutlich besser ins Jahr gekommen sind, weil die in der Vorwoche einen wichtigen Last-Minute-Sieg in Malberg eingefahren haben und weil die auf einen Gast treffen, der nicht vor Selbstvertrauen strotzt.

Woche für Woche ist das vor der Winterpause noch so komfortabel anmutende Wissener Polster geschrumpft, von zu Jahresbeginn zehn auf mittlerweile drei Zähler. Coach Dirk Spornhauer ist sich der Brisanz der Lage bewusst und er hofft, dass die zwischenzeitlich auch bei allen anderen angekommen ist. Fest steht: „Wir ordnen jetzt alles dem Ziel Klassenerhalt unter“, so der Trainer. Konkret bedeutet das, dass mit Mario Weitershagen, Emre Bayram und Simon Ebach drei Akteure, die aus unterschiedlichen Gründen den Schritt zurück in die zweite Mannschaft gemacht haben, künftig, sofern verfügbar, oben aushelfen werden.

Dass sie nicht nur aus-, sondern auch weiterhelfen werden, davon ist Spornhauer überzeugt. Allerdings ist keiner der drei in der Lage, die ganz große VfB-Misere zu beenden: die mangelhafte Torausbeute. In den jüngsten drei Partien blieb der VfB ohne eigenen Treffer, insgesamt erzielte das Spornhauer-Team in den sechs Partien des Jahres gerade einmal zwei Tore. Die eine oder andere Idee, daran etwas zu ändern, hat Spornhauer im Kopf, sagt aber auch: „Das wird vom zur Verfügung stehenden Personal abhängen.“ Daniel Reichert wird weiter wegen einer angebrochenen Hand nicht dabei sein, hinter Marius Wagner und Tom Pirsljin stehen ebenfalls Fragezeichen, Armando Grau steigt erst zum Abschlusstraining ein.

Pokalspiel ist in Kirchberg (noch) kein Thema

Probleme, die Artem Sagel auf Kirchberger Seite derzeit nur bedingt hat: Mit Florian Daum und Dennis Schröder gibt es zwei Fragezeichen, ansonsten steht der gleiche Kader wie gegen Malberg zur Verfügung. Auch das Abschlussproblem hat der TuS nur mit Einschränkungen: Allein im März erzielte die Sagel-Elf 15 Tore, Rheinlandpokal-Viertelfinale inklusive.

Apropos Pokal: Das am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) anstehenden Halbfinale gegen Oberligist Rot-Weiss Koblenz ist laut Trainer kein Thema. „Ich spreche das auch gar nicht an, ich denke, das ist der beste Weg“, sagt Sagel, dessen Fokus allein auf Sonntag liegt.