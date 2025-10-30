Duell ehemaliger Weggefährten Kirchberg gegen Laubach: Wo gibt’s Erinnerungseffekt? 30.10.2025, 12:37 Uhr

i Kirchbergs Coach Selim Denguezli und sein Laubacher Gegenüber Tobias Jakobs kickten einst zusammen beim FC Karbach. Nun begegnen sich beide zum ersten Mal an der Seitenlinie. Jörg Niebergall

In der Vorsaison konnte Laubach, damals als SG Vordereifel unterwegs, beide Duelle gegen den TuS Kirchberg in der Fußball-Rheinlandliga gewinnen. Beide Male blieb das nicht ohne Folgen. Wem helfen die Erinnerungen mit Blick auf die Motivation mehr?

TuS Kirchberg gegen SV Laubach, das ist zwar kein richtiges Derby und doch gibt es einige Querverbindungen, gibt es gute und weniger gute Erinnerungen, gibt es einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen den beiden Trainern, die mehr als acht Jahre gemeinsam beim FC Karbach gespielt haben.







Artikel teilen

Artikel teilen