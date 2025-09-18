0:4-Klatsche gegen Morbach Kirchberg erlebt einen doppelt-gebrauchten Abend 18.09.2025, 08:38 Uhr

Symbolfoto

Das war ein Abend zum Vergessen für den TuS Kirchberg, der bei der 0:4-Niederlage bei der FV Morbach nichts, aber auch gar nichts zu bestellen hatte – und der, das dürfte noch schwerer wiegen, zwei Verletzte zu beklagen hatte.

Wenn ein Abend die Umschreibung „gebrauchter Abend“ verdient hat, dann war es sicherlich der des TuS Kirchberg beim Gastspiel in Monzelfeld, wo die FV Morbach in der englischen Woche der Fußball-Rheinlandliga am Mittwochabend hin ausgewichen war, um den Lokalrivalen zu empfangen.







