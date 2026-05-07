VfB empfängt die EGC Wirges Kill will bei Wissen vor allem viele Gespräche führen Sina Ternis 07.05.2026, 09:00 Uhr

i Im Hinspiel siegten Felix Hehl (weiß-blaues Trikot) und seine EGC Wirges knapp gegen Lukas Bechers VfB Wissen. Im Rückspiel will die EGC den Klassenerhalt mit einem Sieg im Idealfall endgültig perfekt machen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Mit Sascha Kill hat der bereits vierte Trainer in dieser Saison das Kommando beim VfB Wissen übernommen. Drei Spiele wird er das Team zusammen mit Steven Winzenburg und Lukas Litschel coachen – zum ersten Mal am Samstag daheim gegen Wirges.

Im Kurzurlaub im München hatte Sascha Kill die Nachricht von der Trennung von Marco Weller erreicht. „Überraschend“, wie der bisherige Torwarttrainer des VfB Wissen erzählt. Er wird das Rheinlandliga-Team zusammen mit den beiden Spielern Steven Winzenburg und Lukas Litschel bis zum Saisonende übernehmen und erlebt seine Premiere am Samstag (17 Uhr) beim Heimspiel gegen die Spvgg EGC Wirges.







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