Spieler des Spieltags Kevin Engelmann: Wahnsinnige Mentalität und Profi-Traum 06.10.2025, 11:46 Uhr

i Grungy Soccer / Football design template,free copy space, vector Jana Kunz / Illustration Kevin Rühle. Thomas Bethge - stock.adobe.com

Er hat nicht direkt ein Tor vorbereitet, hat keins geschossen – und hat trotzdem so sehr überzeugt, dass wir ihn zum Spieler des Spieltags in der Rheinlandliga erkoren habe. Die Rede ist von Kirchbergs Kevin Engelmann, der sogar Lob vom Gegner bekam.

Wenn der gegnerische Trainer einem Spieler zu einer „überragenden Partie“ gratuliert, dann können wir bei der Wahl zum Spieler des Spieltags in der Fußball-Rheinlandliga nicht ganz so falsch liegen. „Wer beim Stand von 4:0 noch einen Sprint über 50, 60 Meter hinlegt, um einen meiner Spieler abzugrätschen, der hat schon eine wahnsinnige Mentalität.







