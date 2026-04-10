Linz empfängt Mendig Kellerduell zweier Teams, die nach Konstanz suchen Sina Ternis 10.04.2026, 15:00 Uhr

i Obwohl Manuel Rott (rechts) im Hinspiel beim SV Eintracht Mendig gleich doppelt traf, reichte es am Ende nicht aus. Der VfB Linz unterlag mit 2:3, auch dank eines Treffers von Brice Braquin Mitel (weißes Trikot). Max Jäger / Media

Vor Selbstbewusstsein strotzen beide Mannschaften sicherlich nicht vor dem direkten Duell am Sonntag: Sowohl der VfB Linz als auch der SV Eintracht Mendig kassierten in der Vorwoche bittere Niederlagen – und stehen beide unter Druck.

Mit dem Begriff Sechs-Punkte-Spiel kann Thomas Schuster nichts anfangen. „Es gibt immer nur drei Punkte zu vergeben, das ist auch dieses Mal nicht anders“, sagt er vor dem Heimspiel seines VfB Linz am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Eintracht Mendig – und schiebt hinterher: „Dass das Spiel wichtig ist, steht natürlich außer Frage.







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