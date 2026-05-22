1:5-Niederlage zu Abschluss
Kein Mendiger Happy End in der Rheinlandliga
Dama Kanoute (schwarzes Trikot) blieb bei der 1:5-Niederlage seines SV Eintracht Mendig ohne Torerfolg, ist aber einer der Spiel
Dama Kanoute (schwarzes Trikot) blieb bei der 1:5-Niederlage seines SV Eintracht Mendig ohne Torerfolg, ist aber einer der Spieler, die dem Verein die Treue halten.
Christian Kiefer

Das Erfolgserlebis zum Abschluss war dann doch relativ weit entfernt: Der SV Eintracht Mendig hat auch sein vorerst letztes Spiel in der Rheinlandliga verloren. 1:5 hieß es am Ende beim Gastspiel bei der FV Morbach. 

Lesezeit 3 Minuten
Allzu viel konnte Damir Mrkalj seiner Mannschaft nicht vorwerfen. Die hat ihr vorerst letztes Spiel in der Fußball-Rheinlandliga bei der FV Morbach und auf dem Rasenplatz in Monzelfeld mit 1:5 verloren – und damit zumindest den Gastgebern, bei denen auch der eine oder andere Spieler verabschiedet wurde, einen schönen Abschluss beschert.

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