Das Erfolgserlebis zum Abschluss war dann doch relativ weit entfernt: Der SV Eintracht Mendig hat auch sein vorerst letztes Spiel in der Rheinlandliga verloren. 1:5 hieß es am Ende beim Gastspiel bei der FV Morbach.
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Allzu viel konnte Damir Mrkalj seiner Mannschaft nicht vorwerfen. Die hat ihr vorerst letztes Spiel in der Fußball-Rheinlandliga bei der FV Morbach und auf dem Rasenplatz in Monzelfeld mit 1:5 verloren – und damit zumindest den Gastgebern, bei denen auch der eine oder andere Spieler verabschiedet wurde, einen schönen Abschluss beschert.