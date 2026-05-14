Vor Spiel gegen Bitburg Kapitän geht: Mendig muss weitere Abgänge verkraften Sina Ternis 14.05.2026, 15:00 Uhr

i Abschied: Kapitän Niklas Heinemann (rechts) geht von Bord und wechselt nach Kottenheim, Brice Braquin Mitel bleibt Mendig aber erhalten. Jörg Niebergall

Abgestiegen ist der SV Eintracht Mendig schon seit geraumer Zeit. Aus guten Gründen, wie auch die Niederlage in der Vorwoche gegen Andernach zeigte. Nun ist ein Neuanfang in der Bezirksliga nötig, doch der läuft bislang schleppend an.

Mit Blick auf die Partie gibt es nicht mehr allzu viel zu sagen aus Sicht von Damir Mrkalj, dessen bereits aus der Fußball-Rheinlandliga abgestiegene SV Eintracht Mendig am Sonntag (15 Uhr) den FC Bitburg empfängt. Denn der Coach musste am vergangenen Wochenende bei der 1:8-Niederlage beim Lokalrivalen Andernach erkennen, dass das Thema Motivation bei seiner Mannschaft in der aktuellen Situation nicht mehr die allergrößte, wenn nicht sogar keine ...







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